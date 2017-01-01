День в истории: Первая пересадка сердца и первая СМСка

В этот день, 3 декабря, произошли такие события.

Легенда о Всемирном потопе

Эпос о Гильгамеше historicus.ru

3 декабря 1872 года сотрудник Британского музея Джордж Смит, типографский гравер по меди и уникальный знаток ассирийской клинописи, выступил на заседании Лондонского общества библейской археологии с сенсационным сообщением. В результате расшифровки глиняных клинописных табличек, найденных при раскопках древнего города Ниневии, на обломке одной из них ему удалось прочитать отрывок из шумерского эпоса 3 тыс. до н. э. о Гильгамеше, в котором рассказывалось начало легенды о Всемирном потопе. Текстуально она была близка к библейской, но старше ее на 700 лет.

В январе следующего года Эдвин Арнольд, издатель газеты The Daily Telegraph, организовал за счет газеты экспедицию Смита в Ниневию с целью найти недостающие фрагменты истории о потопе. Смиту удалось найти не только это произведение, но также таблички с хронологией вавилонских династий.

В ноябре 1873 года Британский музей выделил средства для второй экспедиции, в ходе которой Смит продолжил раскопки на городище Коюнджик. Через три года Британский музей снова послал Смита на раскопки остатков библиотеки Ашшурбанипала. В деревне Икисджи к северу от Халеба он заболел дизентерией и умер в Халебе. У него остались жена и дети, которым королева Виктория пожаловала ежегодную пенсию в 150 фунтов.

Первая пересадка сердца

Первый человек с пересаженным сердцем sandinist.livejournal.com

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3 декабря 1967 года в кейптаунском госпитале Гроте Схур (Южная Африка) хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет.



Первая СМСка

Первая СМС huffingtonpost.com

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SMS была создана как составная часть стандарта GSM Phase 1. Впервые идея осуществления сервиса возникла в 1984 г. и была затем реализована группой инженеров, среди которых были: Фридхельм Хиллебранд (Deutsche Telekom), Бернар Жильбер (PTT), Финн Тросбю (Telenor), Кевин Холли (Cellnet), Иэн Харрис (Vodafone) к 1989 году.

Впервые система рассылки коротких сообщений была опробована 3 декабря 1992 года в Великобритании для передачи текста с персонального компьютера на мобильный телефон в сети GSM компании Vodafone, спустя год после появления стандарта GSM на европейском рынке. И содержание первого SMS-сообщения было “Счастливого Рождества!“

Всемирный день компьютерной графики

3December pikabu

В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана неслучайно — она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.

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Интересное предложение тут же дружно поддержали 3D-аниматоры всех стран. К празднованию присоединились такие международные гиганты, как Adobe, nVidia, Wacom и многие другие компании.

Сначала 3December (еще одно название праздника) касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой вообще.

Сейчас традицию празднования этого дня в США и Европе продолжает компания Autodesk, несколько лет назад поглотившая Alias. Проводимые ею крупные мероприятия не ограничиваются только 3D-датой. Они проходят в течение 10 дней — с 1 по 10 декабря — и включают в себя мастер-классы в разных городах мира, интересные презентации и онлайн-интервью с известными персонами этой отрасли. Принять участие в праздновании можно даже из собственного дома, если у вас есть интернет.

Напомним, днем ранее мы вспоминали ядерную реакцию и появление Viber.