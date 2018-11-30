В Instagram появились истории только для друзей
В Instagram теперь есть возможность добавлять отдельных пользователей в список близких друзей. С ними можно делиться историями, которые больше никто не увидит.
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Чтобы добавить людей в список, нужно открыть свой профиль и нажать на кнопку меню — нужный раздел находится там же, где и Instagram-визитка и сохранённые публикации. Пользователи не могут отправлять запросы на добавление в близкие друзья — только вы сами можете помещать их в список.
Если вы увидите, что иконка пользователя на панели новых историй очерчена зелёным цветом, значит этот человек добавил вас в свой список. При просмотре истории внизу будет отображаться зеленый значок.
Нововведение не распространяется на обычные публикации. Оно должно стать доступно всем пользователям iOS и Android в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось, что Instagram запустил видео-чаты.
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