Видео дня: Сергей Притула о ссорах с женой и интервью Зианджи

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СЛАВА + Сергей Притула

Гостем развлекательного шоу "Слава+" стал популярный телеведущий Сергей Притула. О ссорах с женой, своих хейтерах и самом скучном юмористическом шоу в Украине – смотри в новом выпуске.

Зианджа. Зе Интервьюер

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Интервью дает самая неожиданная гостья с невероятной историй. Человек, который кардинально изменил свою жизнь и себя, как метафорично, так и буквально. Самая известная в Украине девушка-трансгендер, артистка, борец за права ЛГБТ - Зианджа. Откровенное интервью о личной жизни, воспитании и отношениях с родителями. Кто был первым парнем Зианджи? Почему папа Зианджи сказал, что она для него умерла? Почему Борис Апрель ночевал на улице? Какая реакция парней, когда они узнают, что Зианджа трансгендер? Какое имя в паспорте у Зианджи? Какие отношение у Зианджи с Натальей Могилевской и участниками Фабрики? О жизни и работе в Лос-Анжелесе, Украине и об изоляции в Китае.

Напомним, днем ранее в тренды попали Военное положение от Дизеля и Михалков у Дудя.