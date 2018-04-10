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Никаких листков: Microsoft меняет дизайн Office

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Прошло пять лет с момента редизайна.
Новый дизайн Microsoft
Новый дизайн Microsoft
medium.com

Компания Microsoft представила новые логотипы для приложений офисного пакета Office. Значки приложений стали более современными и подчёркивают тенденцию к облачным технологиям.

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По словам разработчиков, новый дизайн отражает изменения, произошедшие в Office за последние пять лет, с тех пор, как был сделан последний редизайн значков.

Если ранее значки отражали открывающуюся папку с документами соответствующего типа, то теперь для каждого значка разработана своя концепция, соответствующая роли приложения. Так, текстовый редактор Word впервые с 2007 года лишился в своем логотипе листа бумаги и вместе Excel имеет угловатую форму, но разного цвета, в PowerPoint показывается круговая диаграмма, в Microsoft Teams - символичные обозначения людей.

Новый дизайн Microsoft
Новый дизайн Microsoft
medium.com

Новый дизайн логотипов появится в приложениях для Windows, Mac, iOS и Android, а также веб-сервисах не сразу, а в "ближайшие месяцы".

Microsoft изменит дизайн Office
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Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft впервые за 25 лет поменяет логотип.

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Теги: Microsoft, Office, дизайн
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