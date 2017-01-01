День в истории: Создание трансформатора и ранение человека метеоритом

В этот день, 30 ноября, произошли такие события.

Карта лунной поверхности

Карта Луны nplus1.ru

В 1609 году Галилей самостоятельно построил свой первый телескоп с выпуклым объективом и вогнутым окуляром. Труба давала приблизительно трехкратное увеличение.

При помощи этого телескопа он составил первую карту лунной поверхности. Но он был не первым, кто составил карту. Так, Томас Хэрриот направил зрительную трубу на Луну несколькими месяцами раньше Галилея. Качество его оптического инструмента было неважным, но Хэрриоту принадлежат первые зарисовки карт лунной поверхности и одно из первых наблюдений солнечных пятен. Однако он не публиковал свои результаты, и они долгое время оставались неизвестны в научном мире. Другим предшественником Галилея, возможно, был Симон Мариус, который независимо открыл 4 спутника Юпитера и дал им имена, закрепившиеся в науке; однако Мариус опубликовал свои открытия на 4 года позже Галилея.

Патент на трансформатор

Трансформатор Яблочкова surnet.ru

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30 ноября 1876 года, дата получения патента Павлом Николаевичем Яблочковым, считается датой рождения первого трансформатора переменного тока. Это был трансформатор с разомкнутым сердечником, представлявшим собой стержень, на который наматывались обмотки.

Электромагнит с плоской обмоткой и впервые использовал статические конденсаторы в цепи переменного тока. Открытия и изобретения позволили Яблочкову первому в мире создать систему “дробления“ электрического света, то есть питания большого числа свечей от одного генератора тока, основанную на применении переменного тока, трансформаторов и конденсаторов.

Осколок метеорита Сулакога

Место падения метеорита rarehistoricalphotos.com

Сулакогский метеорит - метеорит, упавший 30 ноября 1954 года вблизи города Сулакога, округ Талладига, штат Алабама, США. Предположительным источником этого метеорита является астероид Торо. Падение метеорита было видно в небе трех штатов, несмотря на то, что он влетел в атмосферу поздним утром. Хотя официально он известен как Сулакогский метеорит, он часто упоминается как Ходжесский метеорит, поскольку его фрагмент ударил Энн Элизабет Ходжес (1920—1972). Этот случай считается первым задокументированным случаем, когда внеземной объект попал в человека.

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Метеорит представляет собой обыкновенный хондрит. Суммарный вес двух его найденных фрагментов составил 5,56 кг. Фрагмент весом 3,86 кг пробил крышу каркасного дома в пригородном поселке Оук-Гроув, отскочил рикошетом от корпуса радиоприемника и ударил Энн Ходжес, которая дремала на диване. 34-летняя женщина получила сильные ушибы руки и бедра и была госпитализирована.

Первоначально этот фрагмент был изъят ВВС США для исследования. Когда стало известно, что это метеорит, муж пострадавшей нанял адвоката, чтобы отсудить его с целью продажи. Есть сведения, что в это время за метеорит предлагали 5000 долларов. Поскольку Ходжесы были арендаторами, в дело вмешалась владелица недвижимости Берди Гай, которая также наняла адвоката, претендуя на владение метеоритом. По закону ее претензии были более весомыми, тем не менее, Гай уступила права на метеорит Ходжесам за 500 долларов. Однако, Ходжесы не смогли выгодно продать метеорит и в 1956 году пожертвовали его в Музей естественной истории Алабамского университета в городе Тускалуса, где он и хранится по сей день.

Осколок метеорита wikipedia.org

На следующий день после падения метеорита, 1 декабря 1954 года, фермер Джулиус К. Мак-Кинни нашел второй фрагмент метеорита весом 1,7 килограмма на дороге возле своего дома, примерно в 3750 метрах от места жительства Ходжесов. Он смог продать найденный им камень в Смитсоновский институт (сумма сделки не разглашалась.

Напомним, днем ранее мы вспоминали душ Шарко и перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.