Глава компании по производству смартфонов спустил деньги в казино

Теперь его детище на грани банкротства .

Китайский производитель смартфонов Gionee не добился большой популярности даже у себя на родине. И теперь находится на грани банкротства, не может рассчитаться со своими поставщиками. Ситуацию усугубил тот факт, что председатель Gionee умудрился проиграть в казино $144 млн.

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По сообщению китайского ресурса Jiemian, на самом деле он растратил в десять раз большую сумму — $1,4 млрд. Однако она выглядит чересчур фантастически, а сам председатель Лю Лирон утверждает, что проиграл в казино заметно меньше — всего $144 млн. Он отрицает, что это были деньги компании, но предполагает, что, "возможно, заимствовал какую-то часть проигранных денег из фондов компании".

Точную сумму растраты денег компании узнают только в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства и всплывут все ее долги перед партнерами.

Напомним, ранее компания Gionee представила самый передовой смартфон.