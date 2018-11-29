Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Глава компании по производству смартфонов спустил деньги в казино

Комментариев: 1
Теперь его детище на грани банкротства .
Глава компании проиграл в казино
Глава компании проиграл в казино
shakhty.su

Китайский производитель смартфонов Gionee не добился большой популярности даже у себя на родине. И теперь находится на грани банкротства, не может рассчитаться со своими поставщиками. Ситуацию усугубил тот факт, что председатель Gionee умудрился проиграть в казино $144 млн.

Читай также: Математики высчитали схему выигрыша в рулетку

По сообщению китайского ресурса Jiemian, на самом деле он растратил в десять раз большую сумму — $1,4 млрд. Однако она выглядит чересчур фантастически, а сам председатель Лю Лирон утверждает, что проиграл в казино заметно меньше — всего $144 млн. Он отрицает, что это были деньги компании, но предполагает, что, "возможно, заимствовал какую-то часть проигранных денег из фондов компании".

Точную сумму растраты денег компании узнают только в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства и всплывут все ее долги перед партнерами.

Напомним, ранее компания Gionee представила самый передовой смартфон.

Поделись:
Теги: казино, Китай, Gionee
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Alexsy    29.11.2018, 18:36
Оценка:  0
Alexsy
Гулять, так гулять
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь