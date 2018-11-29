Видео дня: Военное положение от Дизеля и Михалков у Дудя
В тренды попали острые темы про военное положение в Украине и интервью Никиты Михалкова.
Военное положение: Граница Украины на ближайший декабрь
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Комики из Дизель-шоу подсуетились и выпустили сборник из старых номеров, которые посвящены границе.
Михалков у Дудя
Юрий Дудь побывал в гостях у режиссера Никиты Михалкова, где задал несколько острых вопросов про власть, веру, гимн и мигалки.
Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями.
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