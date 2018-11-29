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Видео дня: Военное положение от Дизеля и Михалков у Дудя

Комментариев: 3
В тренды попали острые темы про военное положение в Украине и интервью Никиты Михалкова.

Военное положение: Граница Украины на ближайший декабрь 

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Комики из Дизель-шоу подсуетились и выпустили сборник из старых номеров, которые посвящены границе. 

Михалков у Дудя

Юрий Дудь побывал в гостях у режиссера Никиты Михалкова, где задал несколько острых вопросов про власть, веру, гимн и мигалки. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями.

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Теги: видео дня, видео, Михалков, Дудь, дизель шоу, тренды YouTube
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Комментариев (3)
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Sancho-s    29.11.2018, 13:34
Оценка:  0
Sancho-s
Моральное дно у Дудя, Юрию нужно неделю отмываться теперь
Sancho-s    29.11.2018, 13:48
Оценка:  0
Sancho-s
Смотреть усатого выкручивающегося брехуна - время терять
Украинец  (аноним)  29.11.2018, 13:26
Оценка:  0
Украинец
А этим лишь бы поржать! Что этот сраный 95-ый квартал! Че вы ухмыляетесь, когда 90% страны опустили ниже плинтуса. Пир во время войны! Сдохните уже все!
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