Видео дня: Военное положение от Дизеля и Михалков у Дудя

В тренды попали острые темы про военное положение в Украине и интервью Никиты Михалкова.

Военное положение: Граница Украины на ближайший декабрь

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Комики из Дизель-шоу подсуетились и выпустили сборник из старых номеров, которые посвящены границе.

Михалков у Дудя

Юрий Дудь побывал в гостях у режиссера Никиты Михалкова, где задал несколько острых вопросов про власть, веру, гимн и мигалки.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями.