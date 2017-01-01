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SpaceX отложила запуск Falcon 9 с дважды использованной ступенью

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Запуск перенесли на декабрь.
Запуск Falcon 9 отложили
Запуск Falcon 9 отложили
SpaceX

SpaceX снова задерживает запуск своей миссии SSO-A. Запуск должен был состояться в среду 28 ноября, во время которого планировалось запустить 64 небольших спутника на ракете Falcon 9 с дважды использованной первой ступенью.

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Названная "SSO-A: SmallSat Express", миссия должна была стартовать с базы ВВС Ванденберга в Калифорнии на ракете Falcon 9 в 18:31 GMT. Первая ступень должна была приземлиться на беспилотную баржу в Тихом океане. Если в конечном итоге эта миссия будет успешной, это станет третьим запуском и посадкой первой ступени в модификации "Block 5" ракеты Falcon 9 - и первой в истории для многоразовых ракет SpaceX. 

Но в данный момент ракета-носитель останутся на земле по крайней мере до субботы (1 декабря). "Запуск SpaceX Falcon 9 SSO-A задерживается из-за погоды", - написали представители SpaceX в Facebook. 
 

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SpaceX позже добавила в твиттере, что задержка вызвана сильными ветрами на большой высоте, и что компания объявит о новой дате запуска позже.

Это второй раз в этом месяце, когда миссия SSO-A была отложена; более ранняя попытка запуска, 19 ноября, была отложена «для проведения дополнительных предполетных проверок», - сказали представители SpaceX. SpaceX еще не выпустил заявление о сегодняшней задержке.

Напомним, ранее была определена дата запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

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