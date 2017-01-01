iPhone XR стал самым продаваемым телефоном Apple

Дешевую модель покупают чаще.

Несмотря на более высокую цену, Apple ранее заявляла, что прошлогодний iPhone X был самым продаваемым iPhone с момента выхода на рынок. В этом году, похоже, потребители предпочитают более дешевую модель бренда.

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Недавно в интервью CNET вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвияк заявил, что iPhone XR сейчас является самым продаваемым iPhone и самой популярной моделью "ежедневно с момента ее появления". Все это в конечном итоге означает, что новые устройства Apple продаются в соответствии с ожиданиями компании, а сообщения о слабых продажах являются не более чем слухами.

Недавно мы писали, что продажи новых флагманов Apple могут быть ниже ожидаемых. Из-за этого компании даже дважды пришлось сократить производственные заказы. К сожалению (и довольно ожидаемо), Джосвияк отказался назвать цифры продаж iPhone в целом.