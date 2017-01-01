Переключиться на мобильную версию
Тренды:

iPhone XR стал самым продаваемым телефоном Apple

Комментариев: 0
Дешевую модель покупают чаще.
iPhone XR покупают чаще остальных
iPhone XR покупают чаще остальных
MacRumors

Несмотря на более высокую цену, Apple ранее заявляла, что прошлогодний iPhone X был самым продаваемым iPhone с момента выхода на рынок. В этом году, похоже, потребители предпочитают более дешевую модель бренда.

Читай также: Apple показала iPhone XS, XS Max, XR, а также Apple Watch 4

Недавно в интервью CNET вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвияк заявил, что iPhone XR сейчас является самым продаваемым iPhone и самой популярной моделью "ежедневно с момента ее появления". Все это в конечном итоге означает, что новые устройства Apple продаются в соответствии с ожиданиями компании, а сообщения о слабых продажах являются не более чем слухами.

Недавно мы писали, что продажи новых флагманов Apple могут быть ниже ожидаемых. Из-за этого компании даже дважды пришлось сократить производственные заказы. К сожалению (и довольно ожидаемо), Джосвияк отказался назвать цифры продаж iPhone в целом.

Поделись:
Теги: iPhone XR, iPhone, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь