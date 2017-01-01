Sony создает новую портативную игровую приставку

Патент на нее уже получен.

Компания Sony, возможно, сейчас разрабатывает новую портативную игровую консоль. Во всяком случае, на это косвенно указывают последние патенты японской компании, в том числе и на новый картридж.

Читай также: Карманная мощь: Archos показала портативуню игровую приставку

В последние годы мобильный гейминг был сосредоточен в первую очередь в смартфонах, и некогда популярные игровые консоли потеряли свои позиции. Однако потом появилась Nintendo Switch, которая не только показала, что портативные игровые консоли ещё не утратили право на существование, но также стала весьма успешным продуктом. И, возможно, Sony, вдохновившись этим успехом, вспомнила, что некогда и в её ассортименте присутствовали успешные портативные игровые консоли.

Упомянутый в начале патент на «игровой электронный картридж» демонстрирует новый дизайн устройства. Как и в случае с картриджами для Nintendo Switch, новый картридж Sony использует свой собственный проприетарный коннектор для подключения к игровой консоли. Интересно, что в документации устройство изображено как с отверстием, так и без него, но что это означает, пока что не известно.

ComputerBase.de

Читай также: Sony запатентовала джойстик с сенсорным экраном

Также отметим, что ранее Sony запатентовала новую портативную игровую консоль, во многом схожую с Nintendo Switch. Устройство Sony также обладает парой контроллеров, расположенных на торцах основной части консоли с дисплеем. Как и в случае с картриджем, патент не раскрывает каких-либо технических деталей.

Конечно, патенты не всегда превращаются в реальные устройства. Однако два вышеописанных патента явно указывают на то, что компания Sony не оставила идею создания портативной игровой консоли. Может быть когда-то мы увидим преемника PlayStation Vita.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony готовится к выпуску PlayStation 5.