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Видео дня: Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями

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В тренды попали ТВ-шоу.

Ревизор в Днепре

Тищенко с командой приехал в Днепр, чтобы проверить ресторан Пузата хата, discobus, кафе-бар Заводная обезьяна, отель Асторія и кафе Артист.

Танцы с Родителями

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Один из лучших номеров финала Лиги Смеха 2018 – Танцы с Родителями – от Стояновки и Екатерины Кухар набрал почти миллион просмотров за пять дней. 

Напомним, днем ранее в тренды попали военное положение и экстренное заседание Верховной Рады.

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Теги: тренды YouTube, видео, видео дня, Лига Смеха
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