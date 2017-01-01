Видео дня: Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями

В тренды попали ТВ-шоу.

Ревизор в Днепре

Тищенко с командой приехал в Днепр, чтобы проверить ресторан Пузата хата, discobus, кафе-бар Заводная обезьяна, отель Асторія и кафе Артист.

Танцы с Родителями

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Один из лучших номеров финала Лиги Смеха 2018 – Танцы с Родителями – от Стояновки и Екатерины Кухар набрал почти миллион просмотров за пять дней.

Напомним, днем ранее в тренды попали военное положение и экстренное заседание Верховной Рады.