Видео дня: Ревизор в Днепре и Танцы с Родителями
В тренды попали ТВ-шоу.
Ревизор в Днепре
Тищенко с командой приехал в Днепр, чтобы проверить ресторан Пузата хата, discobus, кафе-бар Заводная обезьяна, отель Асторія и кафе Артист.
Танцы с Родителями
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Один из лучших номеров финала Лиги Смеха 2018 – Танцы с Родителями – от Стояновки и Екатерины Кухар набрал почти миллион просмотров за пять дней.
Напомним, днем ранее в тренды попали военное положение и экстренное заседание Верховной Рады.
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