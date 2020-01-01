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День в истории: 28 ноября - Основание Лондонского Королевского общества и рождение Хайата

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В этот день, 28 ноября, произошли такие события.

Лондонское Королевское общество

Здание Лондонского Королевского общества
Здание Лондонского Королевского общества
Wikiwand

Лондонское Королевское общество (англ. The Royal Society of London) — ведущий научный центр Великобритании, выполняющий функции Национальной академии наук.

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28 ноября 1660 года в Лондоне 12 джентльменов из кружка “Любители наук“, собиравшиеся вместе почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать “Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания“ под латинским девизом “Nullius in vеrba“, что значит “Не верить на слово“. Эта дата является днем создания общества.

В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом “Лондонского Королевского общества“, которое, по сути, стало Английской академией наук. Эта процветающая и поныне высшая ученая корпорация Великобритании является одной из старейших и престижных научных академий мира. 

День рождения Джона Хайата

Джон Хайат
Джон Хайат
Alchetron

В 1837 году родился Джон Хайат, американский химик, инженер.

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В 1869 году Джон Уэсли Хайат запатентовал целлулоид, который изобрел для того, чтобы заменить им слоновую кость в шарах для бильярда.

Целлулоид вырабатывают горячим штампованием, прессованием, механической обработкой. Применяется для изготовления кино- и фотопленки, планшетов, линеек, корпусов музыкальных инструментов - гармоник, различных галантерейных товаров, игрушек и др. Долгое время служил материалом для изготовления мячей для настольного тенниса, однако в 2014 году от целлулоида отказались по причинам безопасности. Существенный недостаток целлулоида — высокая горючесть, вследствие чего использование его в промышленности значительно сокращено.

День рождения Рассела Халса

Рассел Халс
Рассел Халс
wikipedia.org

В 1950 году родился Рассел Халс, американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике 1993 года “за открытие нового типа пульсаров, давшее новые возможности в изучении гравитации“, совместно с Джозефом Тейлором.

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Свое открытие Рассел Халс и Джозеф Тейлор сделали в 1974 году, проводя наблюдения на радиотелескопе в Аресибо они впервые обнаружили двойной пульсар PSR B1913+16.

В 1991 году измерения сокращающейся орбиты этой пары звезд, образующих пульсар, дали подтверждение общей теории относительности, и возможность излучения этой системой гравитационных волн.

Напомним, днем ранее мы вспоминали завещание Нобеля и рождение Цельсия.

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Теги: день в истории, 28 ноября
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