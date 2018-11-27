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WiFi у новых iPhone оказался хуже, чем у старых моделей

Комментариев: 1
Пользователи жалуются на скорость беспроводного соединения.
Сравнение скорости
Сравнение скорости
reddit

Пользователи социального новостного ресурса Reddit выяснили неприятную особенность iPhone XR, самой доступной модели в линейке Apple 2018 года. Как оказалось, смартфон получил довольно медленный Wi-Fi.

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В тестах на скорость он проигрывает более старым моделям iPhone и смартфонам Samsung. Так, скорость передачи данных у iPhone XR оказалась ниже, чем даже у iPhone 6 Plus — на расстоянии 6 метров от точки доступа Wi-Fi загрузка оказалась медленнее в три раза, а при отправке — в два раза.

Поскольку флагманские iPhone XS и iPhone XS Max оснащаются таким же модулем Wi-Fi, пользователи Reddit замерили скорость передачи данных и для них. Результаты оказались печальными.

Пока предполагают, что скорость занижается из-за недоработки в текущей версии прошивки iOS 12.1. В пользу этого предположения говорят сообщения от пользователей бета-версии 12.1.1, утверждающих, что у них такой проблемы не наблюдается. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сокращает производство iPhone Xr.

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Теги: iPhone XR, Apple, iPhone
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Комментариев (1)
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nvk1945    27.11.2018, 18:05
Оценка:  0
nvk1945
Я представляю какой он херовый в новых, если он и в старых моделях был полная куйня)))
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