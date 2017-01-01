Роботу SpotMinі приделали руки
Компания Youbionic разработала электромеханические руки, адаптированные для установки на робота SpotMini, производимого компанией Boston Dynamics. Файлы, необходимые для самостоятельной 3D-печати деталей рук продаются на сайте компании.
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SpotMini — это четвероногий ходячий робот, производимый компанией Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году. Еще одной технической особенностью робота стало то, что на его спине располагается крепление с интерфейсами, позволяющее подключать к роботу дополнительное оборудование. Сама Boston Dynamics разработала для подключения через это крепление роботизированный манипулятор для захвата предметов, однако инженеры отметили, что к роботу можно подключать и оборудование сторонних разработчиков.
Компания Youbionic, которая на протяжении нескольких лет разрабатывает электромеханические руки, в том числе и двойные, представила новую версию своего манипулятора, предназначенную для использования вместе с роботом SpotMini. Он состоит из корпуса, с которым соединены две руки, которые по своей конструкции аналогичны человеческим. Большая часть рук состоит из пластиковых деталей, которые печатаются на 3D-принтере. Кроме того, в руках используется множество линейных электрических актуаторов, обеспечивающих движение элементов рук и корпуса.
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Компания решила не продавать непосредственно готовую конструкцию, а вместо этого подготовила файлы формата STL, содержащие модели, пригодные для печати на 3D-принтере. Как отмечает разработчик, благодаря этому пользователи могут адаптировать модели для своего конкретного применения. Стоимость файлов составляет 179 долларов
Недавно Boston Dynamics научила SpotMini танцевать под музыку. На опубликованном компанией видео робот танцует под песню Uptown Funk: прыгает на месте, виляет задней частью корпуса и использует различные танцевальные элементы из шаффла и хип-хопа.
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