Руки напечатали на 3D-принтере.

Компания Youbionic разработала электромеханические руки, адаптированные для установки на робота SpotMini, производимого компанией Boston Dynamics. Файлы, необходимые для самостоятельной 3D-печати деталей рук продаются на сайте компании.

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SpotMini — это четвероногий ходячий робот, производимый компанией Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году. Еще одной технической особенностью робота стало то, что на его спине располагается крепление с интерфейсами, позволяющее подключать к роботу дополнительное оборудование. Сама Boston Dynamics разработала для подключения через это крепление роботизированный манипулятор для захвата предметов, однако инженеры отметили, что к роботу можно подключать и оборудование сторонних разработчиков.

Компания Youbionic, которая на протяжении нескольких лет разрабатывает электромеханические руки, в том числе и двойные, представила новую версию своего манипулятора, предназначенную для использования вместе с роботом SpotMini. Он состоит из корпуса, с которым соединены две руки, которые по своей конструкции аналогичны человеческим. Большая часть рук состоит из пластиковых деталей, которые печатаются на 3D-принтере. Кроме того, в руках используется множество линейных электрических актуаторов, обеспечивающих движение элементов рук и корпуса.

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Компания решила не продавать непосредственно готовую конструкцию, а вместо этого подготовила файлы формата STL, содержащие модели, пригодные для печати на 3D-принтере. Как отмечает разработчик, благодаря этому пользователи могут адаптировать модели для своего конкретного применения. Стоимость файлов составляет 179 долларов

Роботу SpotMinі приделали руки 0:00 / 01:33

Недавно Boston Dynamics научила SpotMini танцевать под музыку. На опубликованном компанией видео робот танцует под песню Uptown Funk: прыгает на месте, виляет задней частью корпуса и использует различные танцевальные элементы из шаффла и хип-хопа.