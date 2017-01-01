Тест: Что вы знаете о мире танков?

Проверьте себя, дав ответы на несколько простых и не очень простых вопросов.

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Современные танки можно смело назвать шедеврами технической мысли. В борьбе за живучесть и мощь инженеры совершают настоящие чудеса. Именно поэтому танки совмещают в себе грозные технологии с внешней хищной красотой.

А хорошо ли вы знакомы с миром современных танков?

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала тест о смартфонах-флагманах.