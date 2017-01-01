Генетики опровергли миф о ДНК

Митохондриальная ДНК может передаваться от отцов детям, а не только от матерей.

Ученые Медицинского центра детской больницы в Цинциннати (США) выяснили, что митохондриальная ДНК у людей может передаваться от отцов детям. Ранее считалось, что гены митохондрий наследуются только по материнской линии. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Открытие было сделано при обследовании мальчика, который страдал от таких симптомов, как усталость и мышечная боль. Специалисты провели тесты, чтобы проверить, было ли причиной недомогания какое-либо митохондриальное заболевание.

Оказалось, что у ребенка была гетероплазмия, то есть его митохондрии отличались друг от друга генетическими последовательностями, поскольку часть из них была унаследована от отца.

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Передача митохондриальной ДНК по отцовской линии известна у некоторых видов животных, однако у человека она до сих пор не наблюдалась. У матери мальчика также наблюдалась гетероплазмия: 60 процентов генов были унаследованы по женской линии, а 40 процентов — по мужской.

По словам ученых, результаты обследования показывают, что митохондрии передаются, как правило, от матерей, однако возможны исключения. Однако в масштабе эволюции передача женской митохондриальной ДНК остается доминирующим процессом.

Напомним, ранее биологи поняли назначение мусорной ДНК.