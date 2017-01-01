Видео дня: Военное положение и экстренное заседание Верховной Рады
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Экстренное заседание Верховной Рады
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26 ноября состоялось экстренное заседание Верховной Рады в связи с положением в Керченском проливе.
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Верховная Рада одобрила указ Порошенко о военном положении в Украине
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Верховная Рада Украины поддержала решение Порошенко о введении военного положения в стране. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Также Верховная Рада утвердила дату проведения выборов президента на 31 марта 2019 года.
Напомним, днем ранее в тренды попали новый обзор от BadComedian и финал Лиги смеха.
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