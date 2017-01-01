Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Военное положение и экстренное заседание Верховной Рады

Комментариев: 0
В трендах - политика.

Экстренное заседание Верховной Рады

Читай также: Видео дня: Убийство Захарченко и почему не стоит злить гвардейца

26 ноября состоялось экстренное заседание Верховной Рады в связи с положением в Керченском проливе.

Смотри полную версию заседания.

Верховная Рада одобрила указ Порошенко о военном положении в Украине 

Читай также: Видео дня: Прощание с Мариной Поплавской

Верховная Рада Украины поддержала решение Порошенко о введении военного положения в стране. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Также Верховная Рада утвердила дату проведения выборов президента на 31 марта 2019 года.

Напомним, днем ранее в тренды попали новый обзор от BadComedian и финал Лиги смеха.

Поделись:
Теги: видео дня, видео, тренды YouTube, Военное положение в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь