День в истории: 27 ноября - Завещание Нобеля и рождение Цельсия

В этот день, 27 ноября, отмечают такие события.

День рождения Цельсия

Андерс Цельсий wikipedia.org

В 1701 году родился Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог и метеоролог.

Цельсий предложил шкалу, в которой температура тройной точки воды (эта температура практически совпадает с температурой плавления льда при нормальном давлении) принималась за 100, а температура кипения воды – за 0. В 1745 году, уже после смерти Цельсия, шкала была перевёрнута Карлом Линнеем (за 0 стали принимать температуру плавления льда, а за 100 — кипения воды), и в таком виде используется до нашего времени.

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Также Цельсий вместе с французским астрономом Пьером Луи Моро де Мопертюи участвовал в экспедиции с целью измерения отрезка меридиана в 1 градус в Лапландии. Аналогичная экспедиция была организована на экватор, на территории нынешнего Эквадора. Сравнение результатов подтвердило предположение Ньютона, что Земля представляет собой эллипсоид, сплюснутый у полюсов.

Цельсий наблюдал Северное сияние и описал более 300 своих и чужих наблюдений. Обнаружил, что отклонения стрелки компаса коррелируют с интенсивностью сияния. На этом основании сделал правильное заключение, что природа Северного сияния связана с магнетизмом.

День рождения Мацуситы

Коносукэ Мацусита wikipedia.org

В 1894 году родился Коносукэ Мацусита, японский бизнесмен, основатель фирмы Matsushita Electric, ныне известной как Panasonic.

Коносуке – самый младший ребенок в семье, к тому времени у него уже было пять сестер и три брата. Когда Коносуке было 4 года, его семья разорилась и была вынуждена переехать с фермы в маленький дом в городе. Чтобы помочь поддержать семью, Коносуке, когда ему было девять лет, отправили работать подмастерьем в магазин, продававший жаровни, в Осаку. Меньше чем через год магазин обанкротился.

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В раннем возрасте из жизни ушли его мать и несколько братьев и сестер. В дальнейшем он остался единственным выжившим ребенком в семье.

Коносуке нашел новую подработку в магазине, торговавшем велосипедами. Велосипеды в то время были предметом роскоши, их ввозили в страну из Великобритании.

В 1909 г. на улицах Осаки начали появляться трамваи. В 1910 году Мацусита начал работать в компании Osaka Light и проработал 7 лет. Начинал он с зарплаты в одну йену в месяц и с подсобной работы помощника электромонтера. В дальнейшем – участвовал в переоборудовании театров в кинотеатры, а также оснащал проводкой дома богатых бизнесменов.

Коносуке пытался заинтересовать своего работодателя улучшенной новой формой электрического патрона, над которой он трудился в свободное время. Но его старания оказались напрасны. Тогда, вспомнив совет отца о преимуществе предпринимательства, он решает начать собственное дело. На момент увольнения из компании Мацусите было двадцать два года.

15 июня 1917 года Коносуке основывает собственную компанию с начальным капиталом не более 100 йен. Однако его мало пугали скудные ресурсы. Он, жена, два нанятых работника и его шурин трудились в крошечной арендуемой квартирке над производством штепсельных вилок. Продажи вилок были низкие, и к концу 1917 года маленькая компания стояла на грани разорения.

Спас компанию неожиданный крупный заказ на 1000 изоляционных плат для электровентиляторов. Теперь, когда бизнес начал расти, Коносуке арендовал двухэтажный дом, и это было началом производства электрических устройств компании Matsushita Electric.

Компания начала производство инновационных на то время электрических переходников. Продукция была очень популярна и заслужила хорошую репутацию качественного товара по невысокой цене.

В 1923 году Коносуке создал первый бренд компании - National.

В 1951 году Коносуке объявил, что для компании настало время занять весомое место в международном экономическом сообществе. Коносуке посетил США, чтобы лично увидеть уровень американской промышленности, и заметил огромную пропасть между преуспевающей Америкой и обедневшей после войн Японией.

Он понял, что, для того чтобы конкурировать с Западом, его компания нуждалась в лучшем знании электроники и более специализированном подходе к разработке новой продукции.

Следующим шагом в развитии Matsushita Electric Industrial стало сотрудничество с концерном Philips, в рамках которого производство теле- и радиоаппаратуры вышло на качественно новый уровень. Через некоторое время успешной работы появился новый бренд Matsushita Electric Industrial — Panasonic.

Завещание Нобеля

Завещание нобеля wikipedia.org

27 ноября 1895 года в Шведско-норвежском клубе в Париже Нобель подписал своё завещание, согласно которому большая часть его состояния — около 31 миллиона шведских марок — должна была пойти на учреждение премий за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира. Завещание гласило:

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“Я, нижеподписавшийся, Альфред Бернхард Нобель, обдумав и решив, настоящим объявляю моё завещание по поводу имущества, нажитого мною… Капитал мои душеприказчики должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству.

Указанные проценты следует разделить на пять равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая — в области химии, третья — в области физиологии или медицины, четвёртая — создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая — тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договорённости.

Моё особое желание заключается в том, чтобы на присуждение премий не влияла национальность кандидата, чтобы премию получали наиболее достойные, независимо от того, скандинавы они или нет“.

С 1969 года по инициативе Шведского банка присуждаются также премии памяти А. Нобеля по экономике, неофициально называемые “нобелевскими премиями по экономике“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый французский спутник и последний полет Конкорда.