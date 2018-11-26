День в истории: Первый французский спутник и последний полет Конкорда

В этот день, 26 ноября, произошли такие события.

Первый французский спутник

Макет первого спутника Франции wikipedia.org

В 1965 году был запущен первый французский спутник. Он предназначался, в первую очередь, для испытания ракеты-носителя. Был запущен с космодрома Хаммагир 26 ноября 1965 года с помощью французской ракеты-носителя Диамант-А. Спутник первоначально назывался А-1, позднее, после выхода на орбиту, был переименован в Astérix — в честь героя комиксов.

Основание Microsoft

Пол Аллен и Билл Гейтс native-game.com

В 1976 году в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft.

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Но история компании начинается на год раньше, когда в 1975 году друзья-студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол Аллен, прочитав опубликованную 1 января 1975 года в журнале Popular Electronics статью о новом персональном компьютере Altair 8800, разработали для него интерпретатор языка Basic. Через месяц, 1 февраля, было подписано лицензионное соглашение с компанией Micro Instrumentation and Telemetry Systems (англ.) (MITS), производителем этого ПК, об использовании Basic в составе ПО для Altair. Свою компанию они думали назвать "Аллен и Гейтс", но посчитали, что это больше подходит для юридической конторы, и тогда Пол предложил — "Micro-Soft", от "microcomputer" и "software". Свой первый год новая компания, в которой работало три человека, закончила с оборотом $16 005. (для сравнения: в 2000 году выручка корпорации составила $25,3 млрд, а прибыль — более $7,3 млрд).

Последний полет Конкорда

Конкорд wikipedia.org

26 ноября 2003 года состоялся последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера Конкорд.

Конкорд - британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет, один из двух типов сверхзвуковых самолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации.

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Конкорд был создан в результате слияния в 1962 году двух национальных программ разработки сверхзвукового пассажирского авиатранспорта, основными разработчиками самолета стали компании Sud Aviation с французской стороны и BAC с английской, двигательные установки самолета совместной разработки британской Rolls-Royce и французской SNECMA. Всего было изготовлено 20 самолетов, из которых 9 были проданы авиакомпаниям British Airways и Air France, а еще 5 переданы этим же авиакомпаниям по символическим ценам 1 фунт стерлингов и 1 франк соответственно. Первый полет прототипа состоялся в 1969 году, ввод в коммерческую эксплуатацию произошел в 1976 году.

Конкорды эксплуатировались авиакомпаниями British Airways и Air France, каждая из которых имела по 7 самолетов. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов было перевезено более 3 миллионов пассажиров, общий налет самолётов составил 243 845 часов.

25 июля 2000 года один самолет был потерян в катастрофе при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибло 113 человек, из них на борту 100 пассажиров и 9 членов экипажа. Эта катастрофа приостановила полеты Конкордов на полтора года. В 2003 году полеты прекратила Air France, а затем и British Airways в связи с повышением цены на топливо.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на динамит и рождение Бенца.