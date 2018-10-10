День в истории: Тасманские острова и книга Дарвина

В этот день, 24 ноября, произошли такие события.

Прохождение Венеры по Солнцу

Джереми Хоррокс в 1639 году впервые наблюдает прохождение Венеры. wikipedia.org

Английский астроном Джереми Хоррокс уточнил расчеты орбиты Венеры, выполненные Кеплером, и заключил, что прохождения должны наблюдаться "парами" через 8 лет. Это позволило ему провести первое наблюдение этого явления с научными целями 4 декабря 1639 года (24 ноября по Юлианскому календарю, использовавшемуся тогда в Англии), из своего дома в Мач Хул, близ Престона в Англии.

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С помощью простого телескопа Хоррокс спроецировал солнечный диск на доску, где можно было безопасно видеть все, что требовалось. Хотя он не был уверен относительно точного времени начала, расчеты показывали, что прохождение начнется примерно в 15:00. Проведя в ожидании почти весь день, он наконец увидел его в 15:15, сразу, как облака, закрывающие Солнце, рассеялись, и как раз за полчаса до захода Солнца. Его друг, Уильям Крабтри, наблюдал это же прохождение из Солфорда, близ Манчестера. Результаты наблюдений позволили Хорроксу оценить расстояние от Земли до Солнца в 95,6 млн км. Это составляет 0,639 от современного значения в 149,6 млн км, но это была самая верная оценка из данных ранее. Исследования Хоррокса, однако, были опубликованы лишь в 1661 году, уже после его смерти

Открытие Тасмании

Последние коренные тасманийцы wikipedia.org

Остров был открыт Абелем Тасманом в 1642 году, который назвал его Вандименовой Землей (в честь генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии — Антони ван Димена, организовавшего экспедицию по поиску новых земель). А в середине XIX века (1 января 1856 года) остров назвали Тасманией, в честь этого голландского мореплавателя[8].

Тасмания первоначально была заселена тасманийскими аборигенами (тасманийцами). Находкам, свидетельствующим об их присутствии в этом регионе, позднее ставшим островом, как минимум 35 тысяч лет. Подъем уровня океана отрезал Тасманию от материковой Австралии приблизительно 10 тысяч лет назад.

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Ко времени контакта с европейцами тасманийцы делились на девять основных этнических групп. По оценкам, во время появления британских поселенцев в 1803 году местное население составляло от 5 до 10 тысяч человек. Из-за принесенных европейцами инфекционных заболеваний, к которым у аборигенов не было иммунитета, войны и преследований коренное население острова сократилось к 1833 году до 300 человек. Почти все аборигены были переселены Джорджем Августом Робинсоном на остров Флиндерс.

Женщина по имени Труганини (1812—1876) считается последней чистокровной тасманийкой. Однако есть доказательства, что последней была другая женщина, Фанни Кокрейн Смит, родившаяся в Вайбалену и умершая в 1905 году.

Первым европейцем, увидевшим Тасманию, стал 24 ноября 1642 года голландский исследователь Абел Тасман. Тасман высадился в заливе Блэкмэн. В 1773 году Тобиас Фюрно стал первым англичанином, высадившимся на берег Тасмании в заливе Адвенче. Французская экспедиция, возглавлявшаяся Марком Жозефом Марион-Дюфреном, высаживалась на остров в заливе Блэкмэн в 1772 году. Капитан Джеймс Кук с молодым Уильямом Блаем на борту останавливался в заливе Адвенче в 1777 году. Уильям Блай возвращался сюда в 1788 году (на корабле Баунти) и в 1792 году (на корабле Провиденс вместе с молодым Мэтью Флиндерсом). Множество других европейцев побывали на острове, оставив после себя колоритный массив названий топографических объектов. Мэтью Флиндерс и Джордж Басс в 1798—1799 годах впервые доказали, что Тасмания является островом.

Происхождение видов

Чарльз Дарвин wikipedia.org

В 1859 году Чарльз Дарвин публикует свою книгу "Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Первое издание книги расходится за один день.

В этом научном труде Дарвин представляет длинную цепочку аргументов в пользу своей теории. Согласно ей, группы организмов (называющиеся сегодня популяциями) постепенно развиваются благодаря естественному отбору. Именно в данном труде этот процесс был впервые представлен широкой общественности. Впоследствии совокупность принципов, изложенных Дарвином, стали называть дарвинизмом. В частности, Дарвин продемонстрировал подробные научные доказательства, собранные во время его путешествия в Южную Америку, на Галапагосские острова и в Австралию на борту корабля Бигль c 1831 по 1836 год. Одновременно он опровергал доктрину "созданных видов", на которой основывалась вся биология его эпохи.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую электробритву и пролет через Антарктиду.