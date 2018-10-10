Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астронавт показал полет ракеты к МКС

Комментариев: 0
Таймлапс-видео опубликовали на YouTube.
Выход на орбиту
Выход на орбиту
Скриншот видео

Европейское космическое агентство опубликовало таймлапс со стартом космического грузовика “Прогресс“ к МКС, снятый с борта самой космической станции. Ссылку на видео разместил в своем твиттере астронавт ESA и член экипажа МКС Александр Герст, сделавший фотографии.

Читай также: В утечке воздуха на МКС обвинили американцев

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», который доставил на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн груза, успешно стартовала с космодрома Байконур вечером 16 ноября. Это был первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после 11 октября, когда из-за аварии однотипной ракеты очередной экипаж не смог попасть на борт МКС и совершил вынужденную посадку.

Читай также: Ракета Falcon 9 взорвалась через три минуты после старта

Александр Герст снимал таймлапс из европейского модуля Cupola. На седьмой секунде видно отделение ускорителей, на 19-й — отделение второй ступени. На 34-й секунде вторая ступень начинает сгорать в атмосфере, а “Прогресс“ почти сразу отделяется от ракеты-носителя.

Недавно Герст, нынешний командир МКС, заглянул в один из шкафчиков станции, который, по всей видимости, не открывали довольно давно, и нашел в нем папку с десятью трехдюймовыми дискетами.

Астронавт показал полет ракеты к МКС
0:00 / 01:26

Напомним, ранее сообщалось, что Северное сияние засняли с борта МКС.

 

Поделись:
Теги: видео, МКС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь