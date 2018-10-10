Таймлапс-видео опубликовали на YouTube.

Европейское космическое агентство опубликовало таймлапс со стартом космического грузовика “Прогресс“ к МКС, снятый с борта самой космической станции. Ссылку на видео разместил в своем твиттере астронавт ESA и член экипажа МКС Александр Герст, сделавший фотографии.

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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», который доставил на Международную космическую станцию около двух с половиной тонн груза, успешно стартовала с космодрома Байконур вечером 16 ноября. Это был первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после 11 октября, когда из-за аварии однотипной ракеты очередной экипаж не смог попасть на борт МКС и совершил вынужденную посадку.

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Александр Герст снимал таймлапс из европейского модуля Cupola. На седьмой секунде видно отделение ускорителей, на 19-й — отделение второй ступени. На 34-й секунде вторая ступень начинает сгорать в атмосфере, а “Прогресс“ почти сразу отделяется от ракеты-носителя.

Недавно Герст, нынешний командир МКС, заглянул в один из шкафчиков станции, который, по всей видимости, не открывали довольно давно, и нашел в нем папку с десятью трехдюймовыми дискетами.

Астронавт показал полет ракеты к МКС 0:00 / 01:26

Напомним, ранее сообщалось, что Северное сияние засняли с борта МКС.