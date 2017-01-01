NASA готовится к посадке космического аппарата на Марс

Само событие намечено на 26 ноября.

Космический аппарат NASA InSight находится на пути к Марсу и готовится к посадке, намеченной на 26 ноября.



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Ученые и руководители проектов, выступая на паре брифингов 21 ноября в Лаборатории реактивного движения НАСА, заявили, что с космическим кораблем нет проблем. Он готовится к посадке в регионе Elysium Planitia на Марсе, к северу от экватора планеты.



Роб Гровер, руководитель группы посадки (EDL) миссии, сказал, что с момента последней коррекции траектории 18 ноября космический аппарат высадился бы в пределах примерно семи километров от запланированного места посадки (если посадка была сейчас).



"Сейчас мы очень близки, - сказал он. "Нам может и не понадобиться последний маневр коррекции курса".

Он сказал, что 23 ноября будет решено, нужен ли этот маневр, который состоится 25 ноября.



Он отметил, что условия на посадочной площадке идеальны для посадки. Глобальная пыльная буря, охватившая всю планету в июне, отключив связь с марсоходом Opportunity, уже давно сошла на нет и поблизости от места высадки не было никаких штормов.

"Мы ожидаем очень простой день на Марсе для посадки, и мы очень этому рады", - сказал он.

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Космический корабль Lockheed Martin будет замедляться со скоростью 5,5 километров в секунду в начале фазы посадки на высоте около 125 километров, и снизив скорость до нуля в течение 6,5 минут приземления с использованием комбинации теплового экрана, парашюта и двигателей. Космический аппарат развернет свои солнечные батареи через 16 минут после посадки. Данная задержка предназначенная для того, чтобы пыль поднятая при посадке осела, при этом само развертывание займет еще 16 минут.



NASA надеется получить телеметрию приземления в реальном времени от пары кубсатов, названных Mars Cube One (MarCO), которые были запущены в качестве вспомогательных нагрузок с InSight в мае. Они пролетят мимо Марса во время посадки. Зонды MarCO, предназначены в первую очередь как демонстрация технологий, которая поможет передавать телеметрию от InSight и транслировать ее обратно на Землю.



Кроме того, сам InSight будет транслировать "звуковой сигнал" примерно через семь минут после посадки - сигнал, указывающий, что он находится на поверхности. Космический орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сможет предоставить данные с небольшой задержкой, включая первый снимок с поверхности, сделанный с посадочной площадки. Однако подтверждение того, что солнечные панели посадочного устройства развернуты, можно будет получить через пять с половиной часов после посадки - после пролета и получения снимков с орбитального аппарата "Марс Одиссей".



Используя сложные инструменты, расположенные на борту аппарата ученые надеются узнать больше о внутренней поверхности Марса и сравнить его с другими планетами земной группы, включая Землю. "Вопрос номер один, на который мы хотим ответить, - это структура и энергетика Марса", - сказал Банердт. Оно включает в себя размер и плотность ядра планеты, толщину марсианской коры и структуру мантии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Красной планете нашли органические соединения.