День в истории: 23 ноября - Первая электробритва и пролет через Антарктиду

В этот день, 23 ноября, произошли такие события.

Проводимость кристаллов

Фердинанд Браун wikipedia.org

В 1906 году Фердинанд Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов. Это позволило создать диодный детектор, который позволял принимать радиосигнал. Он использовался в первых моделях приемников, а потом - в радарах.

Только электронные лампы смогли заменить кристаллический детектор, который однако и после этого продолжал использоваться в простых приемниках

Патентирование электробритвы

Бритва Шика kp.ru

Якоб Шик служил в армии, когда в условиях холода на собственной шкуре ощутил, как трудно пользоваться обычным бритвенным станком. Так усилился его интерес к созданию бритвы нового образца, с подвижным ножом, с электрическим двигателем, питающимся от сети через кабель. Шик официально ушел с военной службы в 1910-м, но вернулся в строй на время 1916-1918 гг. в звании капитана. В конечном итоге он дослужился до ранга подполковника.

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В ноябре 1923-го Шик запатентовал свою первую электрическую бритву.

Шик положил начало компании 'Schick Dry Shaver, Inc.'. Его настолько поглотила идея комфортного бритья, что он начал утверждать, что мужчина может прожить хоть 120 лет, если будет бриться каждый день.

Пролет через Антарктиду

Линкольн Эллсворт wikipedia.org

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетает на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

Эллсворт унаследовал семейный бизнес — угольные шахты. В 1917 г. предлагал свои услуги Руалю Амундсену при снаряжении экспедиции, но не вошел в состав команды.

В 1925 г. стал главным спонсором экспедиции Амундсена по достижению Северного полюса на самолете, стартующего со Шпицбергена.

Напомним, днем ранее мы вспоминали доисторическую рыбу и производство аэропланов.