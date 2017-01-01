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Прототип планшета Nokia под Windows показали на видео

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Планшету так и не было суждено выйти.
Невышедший планшет от Nokia
Невышедший планшет от Nokia

В свое время Nokia проектировала ряд планшетов, однако их выпуск был отменен из-за продажи бренда корпорации Microsoft. Затем смартфоны под маркой Nokia начала выпускать компания HMD Global, и о некогда создававшихся планшетах попросту забыли. Теперь сетевые источники обнародовали видео с демонстрацией одного из таких устройств.

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Сообщается, что в роликах запечатлен прототип планшета Nokia Vega (RX-107). Он якобы проектировался еще в 2012 году. В качестве программной платформы была использована операционная система Windows RT.

Видно, что устройство оборудовано дисплеем с большими рамками. Экран имеет размер 10,1 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD — 1366 × 768 точек. Спереди установлена 1-мегапиксельная камера, сзади — 8-мегапиксельная.

Основой служит процессор NVIDIA Tegra 3. Чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A9 MPCore с максимальной частотой 1,6 ГГц, пятое ядро-компаньон с частотой 500 МГц и двенадцатиядерный видеоускоритель GeForce ULP.

Прототип планшета несет на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт. Кроме того, есть слот microSD. Говорится также о поддержке NFC. Вес составляет приблизительно 800 граммов. 

Прототип планшета Nokia под Windows показали на видео
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Напомним, ранее сообщалось, что Nokia выпустила свой самый доступный смартфон с двумя камерами.

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Теги: Nokia, Windows, планшет, видео
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