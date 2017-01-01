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Энтузиаст создал татуировку-джойстик для виртуальной реальности

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Джойстик работает пока в одной игре.
Татуировка-контроллер
Татуировка-контроллер
Скриншот видео

Пользователь Olo Sabandija опубликовал в Twitter настоящий привет из будущего. На видео показано, как с помощью телефона татуировка превращается из обычного изображения на руке в геймпад, который можно использовать в особой версии Sonic the Hedgehog.

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Olo Sabandija рассказал, что его изобретение пока не идеально. Сейчас с помощью тату он может лишь заставить Соника прыгать — другие действия контроллеру не под силу. Судя по всему, предприимчивый энтузиаст планирует пустить своё творение в массы: желающим заполучить AR-татуировку мужчина предлагает заглянуть к нему в январе. До тех пор изобретатель будет составлять список опытных мастеров, которые не допустят роковой ошибки при переносе изображения на тело.

Энтузиаст создал татуировку-джойстик для виртуальной реа...
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Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая старая татуировка в мире.

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Теги: татуировка, контроллер, видео
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