Instagram поменяет интерфейс

Внешний вид соцсети изменится.

Разработчики приложения Instagram для одноименной социальной сети объявили о начале тестирования изменений, которые касаются интерфейса приложения, в частности, странички профиля.

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В течение следующих нескольких недель пользователи будут обращать внимание на то, что элементы в профиле (иконки, кнопки, надписи и проч.) будут меняться. Задачей разработчиков является создание более простого и понятного пользовательского интерфейса.

Тестирование будет проводиться в несколько этапов в разных регионах мира, в процессе тестирования разработчики будут собирать отзывы пользователей, чтобы в итоге внести окончательные перемены.

На ваших публикациях, фотографиях и видеороликах данных изменения не отразятся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Instagram можно будет отмечать друзей на видео.