Лекарства будут делать на орбите

Фабрику по производству лекарств запустят в космос.

Платформа, разрабатываемая Space Tango, получила название ST-42. Это будет роботизированная станция, использующаяся для производства различных продуктов — медикаментов, сложнотехнических продуктов и т. д; отмечается, что на станции будут использоваться новые техники, разработанные на Международной космической станции (МКС). Запуск ST-42 на низкую околоземную орбиту компания рассчитывает провести в середине 2020-х годов.

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Space Tango надеется, что ST-42 поможет развить орбитальный индустриальный сектор стоимостью миллиарды долларов. Уникальные условия, доступные в космосе, например невесомость, как предполагается, способны дать старт новой индустриальной революции.

В рамках первых миссий ST-42 будет использоваться прежде всего для тестирования технологий, однако первоначальный дизайн станции, как сообщается, будет выполнен в соответствии с правилами Current Good Manufacturing Practice, устанавливаемыми Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA): как отмечается, это важно для будущего производства медикаментов на станции.

"Наша опытная команда продумала не только стратегию для будущего производства в космосе, но также и необходимые процедуры, партнерства и практические планы для использования ST-42", — отмечает Твиман Клементс (Twyman Clements), президент и исполнительный директор Space Tango.

Напомним, ранее сообщалось, что созданы лекарства с отложенным действием.