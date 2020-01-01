День в истории: 22 ноября - Доисторическая рыба и производство аэропланов

В этот день, 22 ноября, произошли такие события.

Первая компания для производства аэропланов

Самолет братьев Райт wikipedia.org

В 1909 году братья Орвилл и Уилбер Райт организуют первую компанию для производства аэропланов.

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Wright Company была зарегистрирована 22 ноября 1909 года. Братья продали свои патенты компании за $100 тысяч, а также получили одну треть акций при выпуске пакета акций стоимостью в один миллион долларов и 10-процентный патентный платеж за каждый проданный самолет. С Уилбуром в президентском кресле и Орвиллом в роли вице-президента, компания заложила авиазавод в Дейтоне и аэродром для испытаний и обучения пилотов в Прерии Хаффмана; штаб-квартира компании находилась в Нью-Йорке.

Доисторическая рыба

Латимерия wikipedia.org

В 1938 году на южноафриканском берегу поймана доисторическая рыба целакант (лат. coelacanth), считавшаяся вымершей.

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Профессору Смиту принадлежит честь открытия, названия и описания кистеперой рыбы. С тех пор каждый музей мира стремится заполучить экземпляр этой рыбы, названной Латимерией Халумной.

Шестьдесят восьмой экземпляр латимерии был пойман 16 сентября 1971 года на уду — приманкой служила глубоководная рыба руди — жителем Коморских островов Саидом Мохамедом. Длина рыбы — 164 сантиметра, вес — 65 килограммов.

Вторжение в эфир

Вторжение в телеэфир damninteresting.com

В 1987 году в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир — во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден.

Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение фонографа и первый полет на воздушном шаре.