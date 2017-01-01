Не BFR: Илон Маск переименовал марсианскую ракету

Глава SpaceX занялся ребрендингом.

Космический корабль, который SpaceX строит для высадки людей на Марс, больше не будет называться BFR ("Big Falcon Rocket").

"Переименовал BFR в Starship", - объявил Маск в Twitter

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"Технически ракета состоит из двух частей: Starship – это космический корабль / верхняя ступень, а Super Heavy – это ракета-носитель, необходимая для того, чтобы победить гравитацию Земли (не требуется для других планет или спутников)", - добавил предприниматель-миллиардер в другом твите.

Маску было сложно найти имя для космической ракеты на Марс. Первоначальную концепцию Mars Colonial Transporter он сменил на Interplanetary Transport System (ITS) в 2016 году. ITS стал BFR в сентябре 2017 года, когда Муск показал обновленный дизайн.