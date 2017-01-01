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Не BFR: Илон Маск переименовал марсианскую ракету

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Глава SpaceX занялся ребрендингом.
BFR стал Starship
BFR стал Starship
SpaceX

Космический корабль, который SpaceX строит для высадки людей на Марс, больше не будет называться BFR ("Big Falcon Rocket").

"Переименовал BFR в Starship", - объявил Маск в Twitter

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"Технически ракета состоит из двух частей: Starship – это космический корабль / верхняя ступень, а Super Heavy – это ракета-носитель, необходимая для того, чтобы победить гравитацию Земли (не требуется для других планет или спутников)", - добавил предприниматель-миллиардер в другом твите.

Маску было сложно найти имя для космической ракеты на Марс. Первоначальную концепцию Mars Colonial Transporter он сменил на Interplanetary Transport System (ITS) в 2016 году. ITS стал BFR в сентябре 2017 года, когда Муск показал обновленный дизайн.

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Теги: SpaceX, Илон Маск, Starship
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Источник: livescience.com

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