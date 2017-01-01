День в истории: Изобретение фонографа и первый полет на воздушном шаре

В этот день, 21 ноября, произошли такие события.

Первый полет на воздушном шаре

Первый полет монгольфьера LiveInternet

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21 ноября 1783 года в Париже впервые в воздух на монгольфьере поднялись Пилатр-де-Розье и маркиз д’Арланд. Стартовав около 14:00 от замка ла Мюетт в Буллонском лесу (парк на западной окраине Парижа), воздушный шар поднялся на высоту около 3000 футов (1 км). Пролетев около пяти миль (9 км) за 25 минут, перелетев Сену, первые воздухоплаватели приземлились на холме Бют-о-Кай между ветряными мельницами невдалеке за городским валом. Народ их приветствовал как национальных героев. Братья Монгольфье, создатели воздушного шара, и все человечество праздновали победу.

Изобретение фонографа

Первый образец фонографа wikipedia.org

Фонограф - первый прибор для записи и воспроизведения звука. Изобретен Томасом Эдисоном, представлен 29 ноября 1877 года. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Изобретение стало поразительным событием того времени; дальнейшим развитием фонографа стали граммофон и патефон.

Первая китайская беспилотная ракета

Шэньчжоу-1 web.ru

С 1992 года в Китае реализовывается трехэтапная программа пилотируемой космонавтики Проект-921. Проект состоит из следующих стадий: 921-1 — создание пилотируемого космического корабля; 921-2 — создание посещаемых пилотируемых орбитальных станций-лабораторий с освоением технологии стыковки; 921-3 — создание постоянно пилотируемой долговременной многомодульной орбитальной станции-комплекса.

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Проект 921-1 создания пилотируемых кораблей Шэньчжоу получил утверждение и финансирование в 1992 году для четырех пробных беспилотных испытательных полётов и последующих пилотируемых миссий.

21 ноября 1998 года состолся первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.

После беспилотных полётов с 1999 года корабль Шэньчжоу-5 вывел первого тайконавта Ян Ливэя на орбиту 15 октября 2003 года.

Всемирный день телевидения

День телевидения ria.ru

17 декабря 1996 года, на 88 пленарном заседании, Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвящённым таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.

21 ноября было выбрано в ознаменование даты проведения в ООН в 1996 году первого Всемирного телевизионного форума.

В своем послании в 2002 году по случаю Всемирного дня телевидения Генеральный секретарь ООН отметил, что «ежегодное празднование Всемирного дня телевидения проводится для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира и развития». Он сказал, что телевидение наряду с радио и Интернетом должно заботиться о том, чтобы не стать средством распространения нетерпимости, стереотипов, бесчеловечных материалов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход Windows 1.0 и запуск первого модуля МКС.