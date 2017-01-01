Накопители мини и два-в-одном: Все о флешках Fit Plus и Duo Plus

Как быстро у вас заканчивается место на телефоне? А на ноутбуке? Согласитесь, это неприятно, когда нельзя скинуть серию любимого сериала на телефон или не хватает мест на SSD ноутбука. Вот если бы были небольшие, быстрые и вместительные флешки. Оказывается, они есть. Это миниатюрная флешка Fit Plus и универсальная флешка DUO Plus от Samsung.

Fit Plus

Начнем с маленькой. Когда я вскрыл упаковку, то не поверил глазам. Ее размеры всего 23,60х18,8х7,3 мм. Весит флешка три грамма. КНу как может такая кроха вмещать в себе 256 гигабайт?

Название Fit Plus подчеркивает, что флешка “худенькая“. Она по размерам больше похожа на bluetooth-адаптер, чем на полноценный накопитель. Такой накопитель можно использовать по принципу “поставил и забыл“, благо, и формат флешки, и ее скорость позволяют это.

Просто поставил флешку в ноутбук, телевизор или даже в автомобильную магнитолу, и получаешь все с запасом. Так как Fit Plus поддерживает формат USB 3.1 со скоростью до 300 Мб/с, вы получаете реальное быстродействие. Например, файл на 3 Гб закачивается за 10 секунд.

При этом флешка настолько маленькая, что ее можно оставлять в ноутбуке, не переживая за ее целостность. Случайно повредить ее просто не получится.

Ее полезность можно ощутить на ноутбуках со встроенными SSD и ультрабуках, где не предусмотрено место под жесткие диски.

Также в ультрабуках ее можно использовать как дополнительную оперативную память. Достаточно включить функцию ReadyBoost на Windows, и система будет использовать для ускорения работы операционки. Очень удобно на стареньких ноутбуках.

Естественно, чтобы получить скорость, нужно подсоединять накопитель к портам как минимум стандарта USB 3.0. На USB 2.0 она тоже работает, но не так быстро, и флешку можно использовать только для хранения файлов.

Сама флешка сделана из термостойких и магнитоустойчивых материалов. Накопитель ударопрочный, водонепроницаемый и даже выдерживает рентгеновское излучение.

Fit Plus также выдержит погружение в морскую воду до 72 часов, а ваши данные сохранятся даже при работе в экстремальных температурах. Гарантируется, что она не будет сбоить при работе от -25 до +85 °C, а в режиме ожидания – от -40 до +85 °C.

Естественно, мы решили проверить, действительно ли такие скорости у флешки. В программе CrystalDiskMark скорость лишь чуть-чуть не соответствовала заявленной. На чтение выдало 288 Мб/с, а записи – 76 Мб/с.

Но это синтетический тест, хотя с реальными же файлами дела обстоят почти также. Скорость достигала и 300 МБ/с при копировании с SSD.

В целом, флешка производит приятное впечатление – радуют размеры и скорость накопителя.

DUO Plus

Вторая флешка предназначена для использования в смартфонах и ноутбуках. Стандарт USB Type-C позволяет быстро перебросить нужный файл или использовать флешку как дополнительное место под файлы, музыку или фильмы.

Помимо выхода Type-C с флешкой идет переходник и с привычным выходом Type-A. Т.е., если вам нужно скинуть с компьютера большой файл на телефон, можно просто подключить переходник.

Сам накопитель похож на конструктор. Корпус с одной стороны имеет крышечку, которая закрывает Type-C, а с другой – вставленный в корпус переходник.

Чтобы не потерять крышечку, на ней сделали ушко, с помощью которого можно привязать ее к корпусу.

Сама флешка тоненькая и при подсоединении к смартфону проблем с выступающими частями не возникает. Также она не сильно увесистая – ее вес всего 8 граммов.

Как и Fit Plus, эта модель также водонепроницаемая, термостойкая и ударопрочная. Она выдерживает рентгеновское излучение и действие магнитов.

Со скоростями здесь тоже все хорошо. Конечно, это не USB 3.1, но для телефонов такое быстродействие ни к чему. Смотреть видео или слушать музыку прямо с флешки можно без проблем. В CrystalDiskMark показатели достигли 224 МБ/с, а записи - почти 30 МБ/с.

Эти накопители от Samsung будут полезны тем, кто ведет активный образ жизни, часто находится в поездках, а также пользователям, которые не хотят переплачивать за еще один SSD для ноутбука.