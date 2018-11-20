Что будет, если переехать машиной шар с неньютоновской жидкостью

Блогеры решили проверить ненютоновскую жидкость.

Что если переехать антистресс-шар с неньютоновской жидкостью? Блогер TimOn ChaveS решил проверить, как предметы могут выдержать вес машины.

Простейшим наглядным бытовым примером неньютоновской жидкости может являться смесь крахмала с небольшим количеством воды. Чем быстрее происходит внешнее воздействие на взвешенные в жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше вязкость жидкости.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как поведет себя телевизор и другая техника в подсолнечном масле.