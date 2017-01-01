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В Instagram начали удалять фейковые лайки и аккаунты

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Накрутки теперь работать не будут.
Соцсеть начала удалять фальшивые лайки
Соцсеть начала удалять фальшивые лайки
ixbt.com

Для того, чтобы выявлять подобные аккаунты, был применен новый инструмент на базе системы машинного обучения

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Разработчики социальной сети Instagram поделились с пользователям новыми правилами, которые огорчат тех, кто нечестным образом накрутил себе лайки и подписчиков.

Для того, чтобы выявлять подобные аккаунты, был применен новый инструмент на базе системы машинного обучения. Он позволяет находить такие учетные записи, устраивая в них “чистку“, то есть удаляя комментарии, лайки и подписчиков, которые были получены при помощи сторонних сервисов накрутки.

При обнаружении подобных учетных записей их владельцы будут получать уведомление об удалении накрученных лайков, комментариев и подписчиков, а также о необходимости поменять пароль. Дело в том, что при использовании ПО для накруток просмотров люди делают свои аккаунты менее защищенными.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск удалил страницу из Instagram.

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Теги: instagram
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Источник: ixbt.com

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