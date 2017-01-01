В Instagram начали удалять фейковые лайки и аккаунты

Накрутки теперь работать не будут.

Для того, чтобы выявлять подобные аккаунты, был применен новый инструмент на базе системы машинного обучения

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Разработчики социальной сети Instagram поделились с пользователям новыми правилами, которые огорчат тех, кто нечестным образом накрутил себе лайки и подписчиков.

Для того, чтобы выявлять подобные аккаунты, был применен новый инструмент на базе системы машинного обучения. Он позволяет находить такие учетные записи, устраивая в них “чистку“, то есть удаляя комментарии, лайки и подписчиков, которые были получены при помощи сторонних сервисов накрутки.

При обнаружении подобных учетных записей их владельцы будут получать уведомление об удалении накрученных лайков, комментариев и подписчиков, а также о необходимости поменять пароль. Дело в том, что при использовании ПО для накруток просмотров люди делают свои аккаунты менее защищенными.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск удалил страницу из Instagram.