День в истории: Выход Windows 1.0 и запуск первого модуля МКС

В этот день, 20 ноября, произошли такие события.

Первое переливание искусственной крови

Искусственная кровь habr.com

В 1979 году впервые больному переливается искусственная кровь. Заменитель гемоглобина на основе перфторуглеводорода Fluosol-DA-20 был разработан в Японии и впервые опробован в Соединенных Штатах в ноябре 1979 года. Первыми его получили пациенты, которые отказались от переливания крови по религиозным причинам.

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Главными плюсами использования такой крови стали: отсутствие риска заражения вирусами, совместимость с любой группой крови при переливании, производство в лабораторных условиях, oтносительная легкость хранения. В экстренных ситуациях сухую искусственную кровь можно разбавить специальным водным раствором. И в течение нескольких секунд она будет готова к применению. Также она ускоряет перенос кислорода к тканям (большее количество кислорода на одну молекулу его переносчика).

Основные минусы - дороговизна и токсичность.

Windows 1.0

Интерфейс Windows 1.0 Wikipedia.org

Система официально анонсирована Биллом Гейтсом 10 ноября 1983 года в Нью-Йорке, однако была выпущена лишь спустя два года. В течение этих лет над продуктом работали 24 разработчика. Наконец, 20 ноября 1985 года были начаты поставки системы в сети розничной торговли. Для ускорения доставки комплектов программы в магазины была использована пересылка по почте (не электронной). На следующий день продукт был официально представлен на пресс-конференции. Объявленная стоимость в США составляла 99 долларов, в Германии — 399 немецких марок.

Реакция пользователей на появление Windows была сдержанной, поскольку для полноценного использования приходилось приобретать такое дорогостоящее оборудование, как мышь, память большего объема и новую модель процессора. Кроме того, в поставку входили несколько приложений, разработанных специально под такие характеристики компьютера, которые требовали от большинства пользователей приобретения нового оборудования. Многие части системы были использованы в ее следующих, более успешных версиях.

Первый модуль МКС

Модуль Заря Wikipedia.org

Модуль "Заря" был построен российским ГКНПЦ им. Хруничева по заказу американской стороны и является собственностью НАСА. Система управления модулем разработана украинским ОАО "Хартрон".

Проект российского модуля был выбран американцами вместо предложения компании Локхид, модуля Bus-1, благодаря меньшим финансовым затратам (220 млн долл. вместо 450 млн долл.).

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По условиям контракта ГКНПЦ также обязался построить дублирующий модуль, ФГБ-2. При разработке и строительстве модуля интенсивно использовался технологический задел по Транспортному кораблю снабжения, на основе которого ранее уже были построены некоторые модули орбитальной станции «Мир». Значительным преимуществом этой технологии было полное энергетическое снабжение за счет солнечных батарей, а также наличие собственных двигателей, позволяющих маневрирование и корректировку положения модуля в пространстве.

Модуль имеет цилиндрическую форму с шарообразным головным отсеком и конической кормой, его длина насчитывает 12,6 м при максимальном диаметре 4,1 м. Две солнечных батареи, габариты которых составляют 10,7 м × 3,3 м, создают среднюю мощность в размере 3 киловатт. Энергия сохраняется в шести аккумуляторных никель-кадмиевых батареях. "Заря" оснащена 24 средними и 12 малыми двигателями для корректировки пространственного положения, а также двумя крупными двигателями для орбитальных маневров. 16 баков, закрепленных снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива. Для дальнейшего расширения станции "Заря" имеет три стыковочных узла.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Пуэрто-Рико и рождение Шкоды.