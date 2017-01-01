В Сети появились фото новых бесповодных наушников Apple AirPods 2

Возможно наушники выйдут уже к концу года.

В китайских соцсетях были опубликованы фотографии, на которых якобы запечатлены новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 с футляром для зарядки. Аналитики предполагают, что новую версию наушников представят до конца года.

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По фото видно, что зарядные футляры оснащены портом Lightning. Некоторые любители продукции Apple ожидали, что вслед за новым iPad разъем USB-C будет появляться и во всех последующих продуктах компании. Но компания, вероятно, планирует использовать эти разъемы для мощных гаджетов, которые требуют быстрой зарядки. И хотя компания давно ничего не говорит про беспроводную зарядную станцию AirPower, судя по косвенным признакам, работы в этом направлении не остановлены.

Док-станция slashleaks

Сами же наушники запечатлены в пакетах в необычно бело-голубой раскраске. Вероятно, это является технологической упаковкой для опытной партии наушников.

Напомним, ранее сообщалось, что был зафиксирован первый случай взрыва наушников Apple AirPods.