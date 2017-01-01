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Видео дня: Макс Барских — Берега и Маша и Медведь - Не царское дело

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В трендах - музыка и мультфильм.

Макс Барских — БЕРЕГА | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

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На официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась презентация проекта #BEREGA. Одновременно артист представил лид-сингл пятого студийного альбома «Семь» и новый клип.

"Создавая эту работу, мы наблюдали за тем, что происходит вокруг: в музыке, моде и кино. Сегодня настоящим трендом становятся 80-е. Именно поэтому мы выбрали такой вектор для своей премьеры", - рассказывает Барских.

Для воссоздания атмосферы закулисья легендарных Top of the Pops – музыкальной программы, выходившей на телеканале BBC – главной локацией для съемок клипа был выбран аппаратно-студийный комплекс Национальной телекомпании Украины, который специально для работы команды Барских приостановил свою деятельность на сутки. 

Маша и Медведь - Не царское дело!

Маша мечтает о царской жизни: роскошном дворце, шикарном автомобиле. Мечтает отдавать приказы и чтобы все лесные жители их исполняли. Мечтает властвовать. Куда же приводят эти мечты и что на самом деле означает "жить по-царски"? Узнаем об этом из новой серии...

Напомним, ранее в тренды попали Мир наизнанку в Бразилии и ВИА ГРА – Я полюбила монстра.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube, Макс Барских, Маша и медведь
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