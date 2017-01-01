День в истории: Открытие Пуэрто-Рико и рождение Шкоды

В этот день, 19 ноября, произошли такие события.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико tpg.ua

В 1493 году в своем втором путешествии в Новый Свет Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.

История Пуэрто-Рико в период, предшествующий прибытию на эту землю Христофора Колумба, до конца не изучена. Все, что известно о нем, пришло из археологических раскопок и устных рассказов первых испанских путешественников. Первая книга, всесторонне описывающая историю Пуэрто-Рико, была написана Фраем Иньиго Ласиеррой в 1786 году, спустя 293 года после первого посещения этого острова испанцами.

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Первыми поселенцами Пуэрто-Рико были ортоироиды - представители древней культуры. Раскопки, произведенные в 1990 году, нашли останки первобытного человека, возраст которого датировался приблизительно 2000 годом до нашей эры (4000 лет назад). Останки назвали "человек Пуэрто Ферро". В промежутке между 120 и 400 годами нашей эры на остров прибыли представители индейского племени игнери из района реки Ориноко в Южной Америке. Между VII и XI веками остров стали заселять представители аравакских племен, основавшие культуру таино, и примерно к 1000 году нашей эры эта культура стала доминировать на острове, вплоть до приплытия Колумба в 1493 году.

Когда Христофор Колумб высадился на острове 19 ноября 1493 года во время своего второго путешествия к берегам Америки, остров был заселен индейцами, называвшими себя таино. Таино называли остров Борикен, что впоследствии было интерпретировано испанцами как "Боринкен". Колумб назвал остров Сан Хуан де Баутиста, в честь святого Иоанна Крестителя. Колонизация острова испанцами началась в 1508 г., когда из Санто-Доминго (остров Гаити) прибыл с отрядом конкистадоров Хуан Понсе де Леон, который основал город Капарра и стал первым губернатором острова. Капарра, административный центр острова, был перенесен в 1521 г. на новое, более удобное место, — небольшой остров у побережья, получив новое название — Пуэрто-Рико ("богатый порт", в переводе с испанского).

День рождения Эмиля Шкоды

Эмиль Шкода Wikipedia.org

В 1839 году родился Эмиль Шкода, чешский инженер, предприниматель, основатель машиностроительного завода "Škoda". Он появился на свет в Пльзени в семье врача Франтишека Шкоды. Отец Эмиля был советником по вопросам здравоохранения, имел дворянский титул, который ему присвоил император Франц-Иосиф I.

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После окончания средней школы в городе Хеб Эмиль продолжил обучение сперва в Чешском Техническом Университете в Праге, затем и в Техническом университете Карлсруэ, Германия. Ученик Фердинанда Редтенбахера. После завершения учебы, уже инженер Эмиль Шкода направился проходить практику в такие страны, как Франция, Англия и Соединенные Штаты Америки. Долгое время провел в Пруссии — одной из самых технически развитых стран того времени. Но с началом австро-прусской войны в 1866 году Эмиль вернулся в свой родной город Пльзень, где стал главным инженером небольшой фабрики техники Валленштейна-Вартенберга.

В 1869 году он купил фабрику, перенес ее из центра города на окраину и начал расширяться.

В 1876 году открылось первое зарубежное представительство в Киеве, позднее были созданы представительства и в других странах. В 1880-х годах фабрика представляла собой современное литейное и металлообрабатывающее предприятие, способное производить литье весом в десятки тонн. Под руководством Эмиля Шкоды компания начала производство оборудования для сахарных и пивоваренных заводов, рудников. В 1886 году компанией Skoda была построена железная дорога, а в 1890 году построен новый завод по производству оружия для австро-венгерской армии. В 1896 году был построен новый зал оружейного завода, что позволило компании стать одним из крупнейших европейских производителей оружия.

Эмиль Шкода также принимал участие в создании пивоварни Gambrinus.

День рождения Джеймса Самнера

Джеймс Самнер Wikipedia.org

В 1887 году родился Джеймс Батчеллер Самнер, американский биохимик. Он окончил Гарвардский университет. Доктор философии. В 1914—1929 годах преподавал биохимию в Корнеллском университете; с 1929 года директор лаборатории химии ферментов там же.

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Работы по препаративной химии белков и ферментов, впервые выделил кристаллический фермент (уреазу), доказав белковую природу ферментов.

В 1946 году получил Нобелевская премия по химии совместно с У. Стэнли и Дж. Нортропом.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет Рейнджера и рождение Блэкетта.