День в истории: Полет Рейнджера и рождение Блэкетта

В этот день, 18 ноября, произошли такие события.

День рождения Джона Дауна

Джон Даун wikipedia.org

В 1828 году родился Джон Даун, английский генетик.

Впервые описал синдромы, впоследствии названные: синдром Дауна (называется так в его честь с 1965 года), синдром Прадера-Вилли, синдром Фрелиха, (Бабинского-Фрелиха).

Фамилия доктора совпадает с английским словом, обозначающим "вниз", в результате чего возникло популярное заблуждение о сути синдрома Дауна (умственной отсталости) - однако синдром назван так в 1965 году только по имени собственному, без дополнительных коннотаций.

День рождения Патрика Блэкетта

Патрик Блэккет wikipedia.org

В 1897 году родился Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (ум. 1974), английский физик.

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В 1948 году Блэкетт был награжден Нобелевской премией по физике "за усовершенствование метода камеры Вильсона и сделанные в связи с этим открытия в области ядерной физики и космической радиации".

Блэкетт является автором книги Военные и политические последствия атомной энергии

Запуск Рейнджера-2

Рейнджер-2 wikipedia.org

В 1961 году осуществляется запуск американской автоматической станции «Рейнджер-2» с целью испытания аппарата на высокой околоземной орбите.

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Запуск аппарата состоялся 18 ноября 1961 года с мыса Канаверал ракетой-носителем Атлас-Аджена B. Полет ракеты-носителя до момента повторного включения двигателя II ступени проходил то программе, близкой к расчетной. Неисправность системы стабилизации привела к вращению II ступени, что препятствовало поступлению топлива в двигатель II ступени. В связи с этим повторно включить его не удалось. Аппарат вышел на не расчетную орбиту с высотой апогея 150 км. 20 ноября 1961 года, совершив несколько витков, он вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие водопада Виктория и запуск Лунохода-1.