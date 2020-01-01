День в истории: 17 ноября - Водопад Виктория и Луноход-1

В этот день, 17 ноября, произошли такие события.

Водопад Виктория

Водопад Виктория Ecology-of.ru

Ливингстон распространял христианство, торговлю и цивилизацию на север от границ Капской колонии в самом сердце Африки. В своем знаменитом манифесте 1853 года он сформулировал свою цель следующим образом: «Я открою Африку или погибну».

В сопровождении группы макололо он отправился из Линьянти на северо-запад. Его целью был поиск путей из земель кололо к атлантическому побережью, откуда можно было бы удобнее торговать с внешним миром и бороться с работорговлей, и путь куда был бы удобнее, чем южный маршрут через территорию буров и Калахари. В сопровождении группы кололо Ливингстон сначала спустился на лодках по речке Чобе (Квандо) к ее слиянию с Замбези, после чего экспедиция отправилась против течения к верховью реки. Через месяц лодки пришлось оставить, так как многочисленные пороги и начало сезона дождей сделали передвижение по реке слишком опасным.

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Экспедиция отправилась дальше вдоль Замбези пешком. К 1854 году она достигла ее небольшого левого притока Шефумаге и, поднявшись вдоль ее русла, пересекла водораздел (как известно сейчас, между бассейнами Замбези и Конго), за которым все реки текли уже на север. Продвигаясь дальше в северо-западном и западном направлении, Ливингстон со спутниками пересек реку Касаи и множество ее притоков. В апреле 1854 года после пересечения полноводной реки Кванго экспедиция достигла Касанже, наиболее восточного поселения португальцев в Анголе. После этого, перевалив через горы Тала-Мунгонго, разделяющие долины Кванго и Кванзи, Ливингстон попал в сравнительно хорошо известную европейцам местность.

Путешественник, получивший от африканцев прозвище «Великий лев», поднимался вверх по реке Лайбе и 31 марта 1854 года достиг португальской колонии — города Луанды на Атлантическом побережье. Обессиленный, измученный голодом и подхвативший малярию Ливингстон был вынужден задержаться в Луанде.

Далее Ливингстон решил попытаться найти более удобную дорогу к океану — на восток.

Через две недели Ливингстон и его спутники пристали к берегу реки Замбези, где увидели грандиозный водопад шириной до 1800 м и высотой до 120 м, который африканцы называли «Моси ва Тунья» (грохочущая вода). Этот водопад Ливингстон, увидевший его первым из европейцев, назвал именем английской королевы Виктории. Ныне возле водопада установлен памятник шотландскому исследователю, на постаменте которого написан девиз Ливингстона: “Христианство, торговля и цивилизация“.

Первые женщины-бакалавры

Лондонский университет Wikipedia.org

В 1880 году первые три британских женщины получают степень бакалавра искусства в Лондонском университете.

Сам университет был учрежден в 1836 году и имеет сложную структуру, включающую 18 колледжей и 11 институтов: Лондонская школа бизнеса, Лондонская школа экономики и политических наук, Университетский колледж Лондона и ряда центральных органов. Академический университет является второй по величине медицинской школой в Лондоне. Оспаривает звание третьего (по старшинству) университета Англии у университета в Дареме.

Луна-1

Луноход-1 Wikipedia.org

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции Луна-17 в путешествие по спутнику Земли отправляется Луноход-1.

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В течение первых трех месяцев запланированной работы помимо изучения поверхности аппарат выполнял еще и прикладную программу, в ходе которой отрабатывал поиск района посадки лунной кабины. После выполнения программы луноход проработал на Луне в три раза больше своего первоначально рассчитанного ресурса (3 месяца). За время нахождения на поверхности Луны Луноход-1 проехал 10 540 м, обследовав площадь в 80 000 м2, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий.

Максимальная скорость движения составила 2 км/ч. Суммарная длительность активного существования Лунохода составила 301 сутки 06 ч 37 мин. За 157 сеансов с Землей было выдано 24 820 радиокоманд. Прибор оценки проходимости отработал 537 циклов определения физико-механических свойств поверхностного слоя лунного грунта, в 25 точках проведен его химический анализ.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самый мощный звездопад и катастрофу по Львове.