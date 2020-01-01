День в истории: 16 ноября - Самый мощный звездопад и катастрофа по Львове

В этот день, 16 ноября, произошли такие события.

Самая длинная река в Австралии

Река Муррей FB.ru

В 1824 году. два вольных колониста, Гамильтон Хьюм и Уильям Ховелл, с одним спутником прошли на юго-запад Австралии, от Голубых гор до западного угла залива Порт-Филлип. На этом пути они пересекли верхнюю Маррамбиджи (Большая Вода), текущую здесь на север, следовали вдоль внутреннего, обращенного в сторону континента подножия Австралийских Альп (название принадлежит им) и в середине ноября 1824 г. открыли верхний Муррей - “реку Юма“, несущую свои воды на запад, и ее левые притоки — Овенс и Гоулберн. Они поднялись по “одетой превосходной травой долине Гоулберна“ до его верховьев и обогнули юго-западный отрог Австралийских Альп.

Позже оказалось, что Муррей - самая длинная река в Австралии.

Катастрофа во Львове

Ан-10 86-го авиаотряда в аэропорту Львов wikipedia.org

В 1959 году произошла катастрофа Ан-10 во Львове, погибли 40 человек.

Самолет в данный день должен был выполнять 4 рейса, а общий маршрут полетов был Киев — Львов — Москва — Львов — Киев.

Первые два рейса были выполнены без отклонений, после чего экипаж начал выполнять третий. Авиалайнер вылетел из московского аэропорта Внуково и после набора высоты занял эшелон 7000 метров. На борту при этом находились 32 пассажира.

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Небо над Львовом было затянуто слоистыми облаками высотой 120 метров, гололед, дул свежий юго-восточный ветер, видимость была 3 километра, температура воздуха составляла -1°C а влажность 97 %, что создавало возможность обледенения при полете в облаках. Перейдя на связь с диспетчером аэропорта, экипаж получил разрешение снижаться, а также условия для захода на посадку на бетонную ВПП по курсу 135°. Заход выполнялся без отклонений от установленной схемы и командир доложил о пролете ДПРМ на высоте 200 метров.

Между ДПРМ и БПРМ самолет вышел из облаков и экипаж перешел на визуальный полет. В 19:06 на высоте 110 метров закрылки были выпущены в посадочное положение, когда Ан-10 вдруг резко перешел в пике, после чего под углом 25° в 1000 метрах до БПРМ (2100 метров до торца ВПП) врезался в заснеженное поле, перевернулся и взорвался, при этом полностью разрушившись. Разброс обломков составил порядка 50 метров, а все 40 человек на борту погибли.

Спустя всего три с лишним месяца 26 февраля 1960 года при таких же обстоятельствах потерпел катастрофу Ан-10А. Выяснилось, что когда самолеты Ан-10 заходят на посадку в условиях обледенения с выпущенными закрылками, то у них появляется склонность к самопроизвольному переходу в пикирование. Причиной этого является выход стабилизатора на закритические углы атаки, так как при обледенении этот самый критический угол стабилизатора уменьшается. После данных авиакатастроф в РЛЭ самолетов Ан-10 были внесены изменения, которые запрещали в условиях обледенения выпускать закрылки более чем на 15°.

Самый сильный звездопад

Звездопад Леониды popmech.ru

В 1966 году 16 ноября наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

Поскольку метеорные рои занимают четко определенные орбиты в космическом пространстве, то, во-первых, метеорные потоки наблюдаются в строго определенное время года, когда Земля проходит точку пересечения орбит Земли и роя, а во-вторых, радианты потоков при этом оказываются в строго определенной точке на небе. По созвездию, в котором расположен радиант, или по ближайшей к радианту звезде метеорный поток и получает свое название.

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Орбиты некоторых метеорных роев очень близки к орбитам существующих или существовавших в прошлом комет, и по мнению ученых образовались в результате их распада. Например, Ориониды и эта-Аквариды связаны с кометой Галлея.

Не следует путать понятия метеорный поток и метеоритный дождь. Метеорный поток состоит из метеоров, которые сгорают в атмосфере и не достигают земли, а метеоритные дожди – из метеоритов, которые падают на землю. Раньше не отличали первые от вторых и оба эти явления называли “огненный дождь“ пока не началось активное их изучение.

Знаменитые метеорные дожди связаны с метеорным потоком Леониды. Они наблюдались в 1833 и 1966 году.

Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение бритвы и первую атомную подводную лодку.