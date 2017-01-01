День в истории: Изобретение бритвы и первая атомная подводная лодка

В этот день, 15 ноября, произошли такие события.

Патент бритвы со сменными лезвиями

Патент бритвы Wikipedia.org

С 17 лет Жиллетт работал коммивояжером разных фирм и мечтал о большом изобретении. В возрасте 40 лет во время бритья у него появилась идея, как можно облегчить нудный процесс точения лезвия бритвы. Он придумал бритвенный станок, в который зажимается лезвие, которое можно выбрасывать после того, как оно стало тупым.

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6 лет спустя, в 1901 году, он нашел партнёра, который был в состоянии производить его изобретение. В том же году он основал The Gillette Company, которая в 1903 году начала серийное производство. В первый год было продано всего 168 станков и 51 лезвие, а в следующем году число достигло уже 90 000 станков и 123 000 лезвий.

За два года Жиллетт стал миллионером благодаря предпринимательскому таланту (The Gillette Company начала продавать бритвенные станки ниже себестоимости, даже раздавать даром, тем самым заманив потребителей покупать все больше лезвий). Жиллетт стал одним из первых лиц марки - его портрет и личная подпись печатались на упаковках лезвий.

В 1917 году правительство США заказало у него 36 миллионов лезвий для солдат, воюющих в Первую мировую войну.

Кинг Жиллет потерял практические все свое состояние в результате биржевого краха 1929 года и лишился контроля над своей компанией — совет директоров вынудил его уйти.

Жиллетт умер в 1932 еще до появления электрической бритвы.

Атомная подводная лодка

Атомная подводная лодка Wikipedia.org

В 1960 году выходит в море первая атомная подводная лодка типа Джордж Вашингтон с ядерными баллистическими ракетами на борту.

За основу при создании проекта ПЛАРБ Джордж Вашингтон взяли проект атомной торпедной лодки Скипджек. Такой подход переоборудования ПЛ из одного класса в другой, имевший место и в советском подводном флоте, позволил сократить сроки постройки ПЛАРБ серии и сэкономил значительные финансовые средства.

В корпус ПЛ за рубкой был «вставлен» 40-метровый ракетный отсек, в котором были размещены 16 пусковых ракетных шахт.

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Конструкция ПЛАРБ проекта — классическая полуторакорпусная. Обводы подводных лодок Джордж Вашингтон оптимизированы для достижения максимальной подводной скорости. Второй отсек удлинен для обеспечения размещения дополнительной аппаратуры. В трюме отсека установлен гироскопический успокоитель качки, почти в пять раз снижающий амплитуду качаний на глубинах до 50 м., что, в свою очередь, повышало точность стрельбы.

В третьем отсеке разместились ракетные шахты, а также оборудование, обеспечивавшее обслуживание, подготовку и пуск ракет, запасы сжатого воздуха для ведения стрельбы. Ракеты Polaris A-1 (длина корпуса=8 м.) загружались в шахты в специальных пусковых контейнерах. Все прочие отсеки остались без изменений по сравнению с прототипом.

На подводных лодках проекта установлен 1 многолопастный гребной винт. На ПЛ вместе с атомным реактором устанавливалась также вспомогательная дизель-электрическая установка, которую можно было использовать в случае аварии ГЭУ. Максимальная скорость хода под дизелями составляла 5 узлов.

Общая компоновка лодок типа «Джордж Вашингтон» с вертикальными шахтами, размещенными позади рубки, оказалась очень удачной и стала классической схемой для подводных стратегических ракетоносцев. На основе этой схемы в СССР были построен проект 667А, который по аналогии с «прототипом» называли в советском флоте Ваня Вашингтон.

День рождения Гершеля

Уильям Гершель Wikipedia.org

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В 1738 году родился Уильям Гершель, английский астроном и оптик немецкого происхождения. Один из десяти детей бедного музыканта-еврея Исаака Гершеля, принявшего для женитьбы христианство. Поступил на службу в военный оркестр (гобоистом) и в 1755 году в составе полка был командирован из Ганноверского курфюршества в Англию (эти два государства в то время были связаны личной унией). В 1757 году ушел с военной службы ради занятий музыкой. Работал органистом и учителем музыки в Галифаксе, затем переехал в курортный город Бат, где стал распорядителем публичных концертов. Интерес к музыкальной теории привёл Гершеля к математике, математика к оптике и, наконец, оптика к астрономии.

Он открыл планету Уран, спутники Урана Титанию и Оберон, спутники Сатурна Мимас и Энцелад.

Также он ввел термин астероид.

Напомним, ранее мы вспоминали трансплантацию легкого и запуск Аполлон-12.