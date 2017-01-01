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Huawei выпустит смартфон с 10-кратным оптическим зумом

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Так производитель хочет оторваться от конкурентов.
Huawei хочет сделать смартфон с рекордным зумом
Huawei хочет сделать смартфон с рекордным зумом
huawei

В интервью немецкому изданию Andoidpit президент потребительского бизнеса Huawei в Европе Уолтер Чи рассказал об инновациях, которые компания собирается представить в 2019 году. В основном они сосредоточены в отделе, который занимается улучшением камер.

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В первую очередь, в начале года компания планирует показать складной и 5G-смартфон. Также есть планы по камере с четырьмя сенсорами, которая может демонстрировать 10-кратный зум без потерь при масштабировании. По мнению R&D Huawei, трех- или пятикратного зума попросту будет недостаточно для того, чтобы дистанцироваться от конкурентов. Пока непонятно, будет это оптический или какой-либо гибридный зум.

Судя по интервью, Huawei продолжит концентрироваться на топовом сегменте рынка смартфонов, где собирается сбросить с трона Samsung.

Напомним, ранее главным техно-трендом 2019 года назвали увеличение количества камер в телефонах.

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Теги: смартфон, камеры, Huawei
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