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В WhatsApp появились стикеры из фото

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Стикеры можно делать самому.
Стикеры можно делать самим
Стикеры можно делать самим

В конце октября команда популярного мессенджера WhatsApp запустила долгожданную поддержку стикеров. А теперь пользователи Android смогут создавать собственные стикеры прямо на смартфоне. В этом им поможет бесплатное приложение под названием Sticker Studio.

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С помощью этого приложения можно делать снимки или импортировать изображения, а затем создавать на их основе стикеры для WhatsApp. Чтобы создать стикер, потребуется просто обвести нужный участок фото или изображения.

У приложения есть некоторые ограничения. Например, надо создать как минимум три стикера, прежде чем можно будет экспортировать набор в WhatsApp. Максимальное количество стикеров в наборе достигает тридцати. А всего можно сделать 10 наборов.

Приложение Sticker Studio для Android доступно для бесплатной загрузки из Google Play.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель WhatsApp призвал удалить Facebook.

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Теги: WhatsApp, стикеры
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