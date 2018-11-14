День в истории: 14 ноября - Трансплантация легкого и Аполлон-12

в этот день, 14 ноября, произошли такие события.

Гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде

Ниагарская ГЭС vodopads.ru

В 1896 году начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

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Увы, судьба старейших ГЭС США оказалась печальной. 7 июня 1956 года мощным оползнем, причиной которого судя по всему стали утечки воды из напорных водоводов ГЭС, большая часть станции (очереди №2, 3В и 3С) была разрушена. Погиб один из работавших на станции сотрудников, его тело было унесено в реку и обнаружено лишь спустя два месяца.

Первая в Европе трансплантация легкого

Пересадка легкого pulmones.ru

Первая задокументированная попытка трансплантации легких была реализована советским учёным Владимиром Демиховым в 1946 году. В качестве эксперимента операция проводилась на собаке. В конечном итоге трансплантация оказалась неудачной из-за отторжения трансплантата. Однако, данная попытка впервые продемонстрировала общественности, что процедура технически осуществима.

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Хирург Джеймс Харди из Университета Миссисипи провел первую пересадку легких человека в 1963 году. К сожалению, через 18 дней, реципиент умер от почечной недостаточности.

С 1963 по 1978 год множественные попытки трансплантации легких не удавались из-за отторжений и проблем с анастомотическим бронхиальным исцелением.

Только после изобретения аппарата искусственного кровообращения в сочетании с развитием иммуносупрессантов (циклоспорин) такие органы, как легкие, могли быть пересажены с большей вероятностью восстановления пациента.

Первой успешной пересадкой легких считается трансплантация сердца и легкого, выполненная доктором Брюсом Рейцем из Стэнфордского университета в 1981 году женщине, у которой была идиопатическая легочная гипертензия.

Старт Аполлона-12

Запуск Аполлон-12 NASA

В 1969 году с мыса Канаверал стартовал к Луне американский космический корабль Аполлон-12, пилотируемый астронавтами Ч. Конрадом, А. Бином и Р. Гордоном.

Конрад и Гордон — опытные астронавты, прошедшие программу Джемини. Изначально с ними в тройке тренировался Клифтон Уильямс, однако он погиб в авиакатастрофе. По личному предложению Конрада, начиная с экипажа-дублера Аполлон-9, Уильямса заменил ранее не летавший Алан Бин (Конрад хорошо знал Бина с начала 60-х, когда работал инструктором в школе летчиков-испытателей, а Бин был его учеником). Все члены экипажа были офицерами ВМС США, что оказало влияние на название корабля и символику миссии.

Цель миссии – вторая в истории посадка на поверхность Луны – была выполнена.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет к Марсу и фото Сатурна.