Xiaomi выпустила умный радиатор для дома

Радиатор может обогреть до 30 квадратных метров.

Компания Xiaomi, которая, кажется, выпускает все, что только можно себе представить, сообщила о поступлении в продажу электрического радиатора.

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Разработчики сообщают, что Xiaomi LTK Electric Heating Radiator используется специальный теплообменник, эффективная площадь работы которого составляет до 30 квадратных метров. Мощность источник не приводит. Устройство позволяет быстро и эффективно нагревать помещение, а также тщательно контролировать температуру в доме.

Xiaomi LTK Electric Heating Radiator оснащен несколькими умными функциями, в частности, Antifreeze Mode, Energy Saving Mode, Low Temperature Mode и High Temperature Mode. Поддерживается возможность управления со смартфона через соответствующее приложение, причем включить обогреватель можно еще до того, как вы вернетесь домой, чтобы он успел поднять температуру до комфортной.

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Устройство выполнено в корпусе, который соответствует степени защиты от попадания влаги IPX4, у него есть несколько степеней защиты, в частности, от перегрева.

Цена составляет около 240 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила умный обогреватель воздуха.