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Главный дизайнер Apple создал кольцо из цельного бриллианта

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Кольцо продадут на аукционе.
Бриллиантовое кольцо
Бриллиантовое кольцо
vc.ru

Директор по дизайну компании Apple Джони Айв вместе с промышленным дизайнером Марком Ньюсоном создали кольцо, полностью выполненное из бриллианта.

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Кольцо создано специально для аукциона (RED), который проводит аукционный дом Sotheby's. Все собранные на нем средства пойдут на борьбу с ВИЧ и СПИД в странах Африки. Аукцион состоится 5 декабря в Майами, Sotheby's планирует продать кольцо по цене от $150 тысяч до $250 тысяч.

Из описания на сайте Sotheby's: алмазный блок украшен несколькими тысячами граней, некоторые из них размером всего в несколько сотен микрометров.

Напомним, ранее сообщалось, что главный дизайнер Apple Джонни Айв получил рыцарское звание.

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Теги: Джони Айв, Apple, бриллиант, кольцо
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Источник: vc.ru

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