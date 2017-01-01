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Человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежским фьордам

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Ив Росси с учениками пролетел на джетпаках.
Полет над фьордами
Полет над фьордами
Скриншот видео

Реактивный ранец уже давным-давно существует в фантастике, но в реальности до его повсеместного распространения еще далеко. Тем не менее, трюки на джетпаках получаются по‑настоящему захватывающими.

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Пилот Ив Росси и два его ученика Фред Фьюген и Винс Реффе развивают то, что они называют первыми шагами к «автономному человеческому полету». И вы можете взглянуть на их уникальные эксперименты с реактивными ранцами в видео.

Это тизер-трейлер к документальному фильму Loft: The Jetman Story. ("Ввысь: История реактивного человека"). Фильм создан совместно с XDubai, и уже в трейлере трио показывает эффектный полет строем по норвежским фьордам. Это крайне рискованно ("если что-то пойдет не так, придется действовать очень быстро", — говорит Реффе), но кадры получается выдающиеся. Также в этом видео пилоты впервые стартуют с земли, а не выпрыгивают с самолета или вертолета, как при съемке в ОАЭ. Конечно, платформа для старта расположена фактически над пропастью, но такой бейсджампинг с реактивным ранцем смотрится даже опаснее, чем прыжок с самолета.

Человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежск...
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Напомним, ранее сообщалось, что человек-ракета обогнал легендарный бомбардировщик.

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Теги: Ив Росси, человек-ракета, полет, видео
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