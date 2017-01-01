Создан новый способ хранения информации в импульсах света

Атомы рубидия поглощают свет, сохраняя информацию.

Ученые-физики из университета Альберты, Канада, разработали новый способ создания хранилища информации, способного хранить "тонкую и хрупкую" квантовую информацию, закодированную в параметрах импульса света. В качестве собственно хранилища выступает облако сверхохлажденных атомов рубидия, которое способно поглотить импульс света полностью, до самого последнего фотона. А освещение облака атомов контрольным импульсом света позволяет получить новый импульс, все параметры которого полностью повторяют параметры исходного импульса, содержавшего в себе квантовую информацию.

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Квантовая память является одним из самых важных компонентов квантовых компьютеров и квантовых коммуникационных сетей. Она выполняет точно такую же роль, как и традиционные жесткие диски в наших компьютерах. Естественно, что по мере развития технологий квантовых коммуникаций и вычислений, интерес к эффективным устройствам хранения квантовой информации повышается в том же темпе.



"Во время эксперимента мы закодировали квантовую информацию в импульсе света, после чего этот импульс был сохранен в недрах облака холодных атомов" - пишут исследователи, - "Используя дополнительный контролирующий импульс, мы можем восстановить исходный импульс и содержавшуюся в нем информацию практически в любой момент времени".

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Новый метод, разработанный канадскими учеными, весьма хорошо подходит для задач, требующих очень высокого быстродействия. Более того, он требует использования меньшего количества всевозможных технических средства, чем другие технологии хранения квантовой информации.



"Количество требующейся для работы устройства энергии, например, существенно ниже количества, требующегося для работы других устройств. Это и простота технической реализации нового метода, в свою очередь, позволит решить массу проблем в бурно развивающихся областях квантовых вычислений и коммуникаций" - пишут исследователи.

Напомним, ранее сообщалось, что физики смогли заморозить свет.