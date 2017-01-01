День в истории: Полет к Марсу и фото Сатурна

В этот день, 13 ноября, произошли такие события.

Полет Лебоди

Дирижабль Лебоди ucoz.ru

13 ноября 1902 совершил первый полет во Франции дирижабля "Лебоди" полужесткой конструкции.

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Полужесткая схема была разработана французским инженером Жюйо, управляющим сахарными заводами братьев Лебоди. Постройка дирижабля финансировалась владельцами заводов. Поэтому, не совсем справедливо такую схему дирижаблей называют "лебоди".



В дирижаблях жесткой схемы корпус набран из поперечных (шпангоутов) и продольных (стрингеров) силовых элементов, обтянутых снаружи тканью, которая предназначается только для придания дирижаблю надлежащей аэродинамической формы. Поэтому никаких требований по газопроницаемости к ней не предъявляется. Баллонеты в этой схеме не нужны, т. к. неизменность формы обеспечивается силовым каркасом. Несущий газ помещается в отдельных емкостях внутри корпуса. Там же устанавливаются практически все агрегаты корабля, для обслуживания которых "предусматриваются служебные проходы.

Маринер-9

Маринер-9 NASA

В 1971 году состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса (Маринер-9, США).

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Маринер-9 был предназначен для продолжения изучения Марса, начатого станцией Маринер-4, продолженного станциями Маринер-6 и Маринер-7, и был способен произвести картографирование более 70 % марсианской поверхности c меньшего расстояния (1500 километров) и с более высоким разрешением (от 1 км на пиксел до 100 м на пиксел), чем любой предыдущий космический аппарат. Чтобы найти возможные очаги вулканической активности, в состав научного оборудования станции включён инфракрасный радиометр.

Также в программе исследований было запланировано изучение двух естественных спутников Марса - Фобоса и Деймоса.

Маринер-9 был выключен 27 октября 1972 после израсходования запасов сжатого газа для системы ориентации.

Фото Сатурна

Снимок Сатурна livejournal.com

В 1980 году американский космический аппарат Вояджер-1 передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

Основная миссия космической программы Вояджер заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна. Вояджер-1 стал первым космическим аппаратом, который сделал детальные снимки спутников этих планет. По завершении основной миссии он приступил к выполнению дополнительной миссии по исследованию отдаленных регионов Солнечной системы, включая пояс Койпера и границу гелиосферы.

Вояджер-1 является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических аппаратов, а также наиболее удаленным от Земли объектом из созданных человеком. Текущее удаление Вояджера-1 от Земли и от Солнца, скорость его движения и статус научной аппаратуры отображаются в режиме реального времени на сайте NASA.

На борту аппарата закреплён футляр с золотой пластинкой, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали полет орнитоптера и экспедиция Скотта.