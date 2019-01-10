Не повторяйте моих ошибок: Главные проблемы при выборе ТВ

У меня сгорел телевизор. Не буду говорить, кто производитель, потому что это не так важно. Проработал он почти 10 лет, использовали его практически на полную: теща любила смотреть сериалы для домохозяек, а по вечерам мы с женой смотрели свежие сериалы из Сети. Последние пару лет правая сторона 32-дюймового экрана немного “светилась“, но на качество просмотра это не сильно влияло. А тут внезапно моргнул свет и он перестал включаться. Конечно, можно было его отвезти в мастерскую, но “душа хотела большего“. Потому пришлось искать в интернете, что могут предложить производители и, заодно, почитать отзывы пользователей.

Первое, что пришло на ум: найти Смарт-ТВ, чтобы с поддержкой Т2, побольше и подешевле. В одном из магазинов техники нашел модель китайского производителя. Внешне был вроде ничего. Яркие цвета и четкое изображение на демонстрационном телевизоре лишний раз убеждали, что нужно брать. Цена более чем устроила, тем более, что была акция.

Прямо в магазине проверили на битые пиксели, вроде все было хорошо. Привезли его домой, и тут началось…

Когда крепили к стенке, телевизор как-то странно поскрипывал. Повесили – и забыли. Но если подойти к телевизору и двумя пальцами слегка сжать корпус, слышится небольшой хруст. А в самом корпусе довольно заметная щель в месте крепления пластиковой окантовки и металлического задника. Пыль будет залетать на ура.

Также оказалось, что пульт у него несколько странный. На нем просто отсутствовали цифровые кнопки. Т.е., быстро выбрать номер канала нельзя. В инструкции выяснилось, что можно скачать приложение на смартфон, которое заменит пульт. Ладно, это можно перетерпеть.

Третье, что разочаровало – скорость включения. Смотреть почти полминуты заставку – это как-то несерьезно. Смарт-ТВ, конечно, требовательная штука, но чтобы загрузка длилась, как у старого смартфона? Да, в этом телевизоре стоял Android. Не самый свежий девятый, но даже и не седьмой. Шестой Андроид! Сейчас какой год?

Через неделю появились небольшие лаги и зависания после листания меню и перехода в приложения: не критично, но действует на нервы. Воспроизведение видео – отдельный разговор. Фильмы с сервисов/ Ютуюб видео запускаются, но не всегда! Хотелось бы самому решать какой фильм мне смотреть вечером. На форумах пишут нужно чистить память. Попробовал все сбросить – помогло. Но надолго ли?

Четвертое – звук. Нет, конечно колонки работали на всю ту мощность, которая обещалась, но в стерео. Даже мой старый телевизор выдавал звук получше.

Ну а самый большой “облом“ ждал потом. В магазине не уточняли, какая матрица стоит на этом “китайском чуде“. Когда как-то вечером смотрели свежую серию “Ходячих“, видео подвисло. И экран погас, при этом он был не полностью черный, а серый с разводами. Практически как на старом телевизоре. Я знал о такой особенности LCD, когда подсветка может быть неравномерной из-за прилипания матрицы. В интернете на спецфорумах советуют ослабить крепежные винты или даже делать “массаж“ матрицы. Я не придумываю, это реальные советы! Так советуют реанимировать старые LCD. Но, извините, почему я должен делать еще какой-то массаж? А джакузи ему не соорудить?

В общем, бывалые юзеры советуют при обнаружении такого засвета нести телевизор в сервисный центр. Часто у новых телевизоров просто меняют или матрицу, или подсветку.

Гарантийный талон у меня был, потому позвонил в сервисный центр, указанный в нем. Меня там сразу “обрадовали“, что, это не фирменный сервис, а обычные ремонтники, которые берутся вообще за всю техники. И посоветовали: так как телевизор еще на гарантии, лучше сразу пойти в магазин и там его заменить. Тем более, что не прошло даже 14 дней. Этим и воспользовался. Не буду рассказывать, как я доказывал менеджеру, что имею право просто сдать телевизор, а не нести на экспертизу, но все-таки удалось избавиться от этого китайца. Потом консультант из отдела телевизоров по секрету рассказал, что с этим производителем постоянно такие проблемы.

Но что делать дальше, ведь без телевизора теща домой не пустит? Обратился к тому же консультанту, который посоветовал уже модель известного производителя. Сразу в магазине попросил проверить его на “засветы“, а продавец снова раскрыл секрет. Оказывается, на такие засветы влияет не только матрица, но и “мозги“ телевизора. Есть понятия, как динамическая и локальная подсветка. У дешевых моделей, как в моем случае, есть только динамическая. Яркость подсветки управляется в зависимости от яркости картинки. Но в более дорогих моделях есть еще и локальная подсветка. В этом случае она регулируется не для всего экрана, а в том месте, где нужно. Черный цвет в таком случае действительно черный, потому что там подсветка отключается вообще. Такой принцип используется в HDR-картинке. А это зависит и от мощности процессора.

В общем, пришлось доплатить за качественный СмартТВ.

Какой сделал из этого вывод?

Не доверять дешевым моделям неизвестных брендов. Как бы не была приятна цена, найдется что-то неприятное потом.

Проверяйте телевизор прямо в магазине. А если берете в интернете – лучше сходите в магазин и посмотрите на товар вживую. Это касается не только телевизоров.

Не забывайте, что телевизор – это покупка не на год и даже не на пять. Мы его берем надолго. Потому подумайте, что вы планируете на нем смотреть с заделом на будущее.

И не повторяйте моих ошибок.